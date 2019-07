Súper TC 2000: Rossi tuvo su semana en Salta

Para Matías Rossi fue "semana Salta". El de Del Viso, ganador hace siete días en el "Martín Miguel de Güemes" con el Toyota Camry de Top Race, hizo lo propio ayer en el Súper TC2000, por la sexta fecha de la temporada, y consiguió su tercera victoria del año.

"Estuvimos un pasito adelante, Julián -por Santero- me atacó en las primeras vueltas, después pude neutralizarlo e hicimos una buena diferencia con el resto. Traté de no cometer errores y conseguimos una gran victoria. El auto fue extraordinario, pude mantener el ritmo, con poco ángulo de volante, que me permitió cuidar el neumático y mantener el ritmo", comentó el ganador.

Rossi cumplió con una muy buena largada y se colocó al frente del pelotón, pero la partida de Julián Santero fue excelente, ganándole la posición a Facundo Ardusso en el segundo frenaje. Detrás se acomodaron Bernardo Llaver, Leonel Pernía y Matías Milla, mientras que Mariano Werner, José Manuel Urcera, Facundo Conta y Fabián Yannantuoni completaron los diez primeros lugares. Sin embargo, la velocidad se neutralizó antes de cumplir la primera vuelta por un choque de Ricardo Risatti a Facundo Chapur, quien pudo continuar en competencia.

La próxima fecha de la divisional será el 18 de agosto, en el autódromo de San Nicolás.