Liberaron a los agresores del hombre que terminó con el cráneo fracturado

Leandro Rubau, Agustín Romero, Eduardo Magallanes y Ceferino Díaz fueron procesados por la figura de “lesiones en riña”, un delito excarcelable. Igual, el juez los envió a tratarse con un psicólogo y un psiquiatra.

A algunos la noticia seguramente no les caiga bien, pero para Ceferino Ramón Díaz, Hugo Agustín Romero, Leandro Exequiel Rubau y Eduardo Gabriel Magallanes fue motivo de festejo, y no ocultaron su alegría en las comisarías en las que estaban detenidos. Este miércoles, Santiago Ortiz, juez Correccional de Villa Mercedes, ordenó liberar a los cuatro hombres, detenidos desde el sábado a la tarde luego de protagonizar una feroz pelea que terminó con un hombre en terapia intensiva con el cráneo fracturado. No obstante, los cuatro involucrados fueron procesados por el delito de “lesiones en riña” y deberán someterse a terapia psicológica y psiquiátrica para tratar sus problemas de violencia.

“En el día de la fecha resolví el procesamiento de Díaz, Romero, Magallanes y Rubau por hallárselos presuntos coautores del delito de lesiones en riña en perjuicio de Raúl Ceferino Fernández”, la víctima de la golpiza, que sigue recuperándose en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón, le comentó Ortiz a El Diario.

“Ante la falta de antecedentes de los imputados y al ser un delito excarcelable se dispuso la inmediata libertad”, argumentó el juez, aunque aclaró que “se ordenó para los cuatro la realización de terapia psicológica/psiquiátrica a los fines de tratar eventuales problemas personales, familiares y/o de adaptación social que los aqueja. Motivo por el que deberán presentarse en el juzgado cada 30 días por el término de un año”, argumentó el magistrado.

Fernández, de 51 años, fue atacado la tarde del sábado mientras bebía junto a su hermano mellizo y su hijo, en la caja de una camioneta Ford Ranger gris estacionada sobre calle Paraguay antes de Perón.

Si bien tras el hecho circularon varias versiones sobre cuál fue el origen de la pelea, este miércoles Ortiz dijo que, según consta en la causa, todo habría iniciado por un cruce de palabras luego de que los Fernández se molestara por el humo y el ruido que emanaban del Fiat 147 de uno de los imputados, que se frenó justo frente a la camioneta por un desperfecto técnico.

“Hubo un cruce de palabras bastante violento que derivó en una pelea de puños y luego en una agresión con los elementos que fueron secuestrados”, entre ellos una llave Stilson, una llave “L”, un pedazo de escombros y unos nunchakus, precisó.

Según los testimonios recabados, los contrincantes no se conocen y jamás se habían visto antes, por lo que Ortiz tildó al enfrentamiento como un hecho circunstancial.

Contradenuncia

Y a los Fernández la noticia de la excarcelación les cayó mal el dolor de cabeza será doble, ya que Díaz y Magallanes, dueños del los Fiat 147 y 128, los denunciaron penalmente por los daños que sufrieron sus vehículos y por la lesiones que sufrieron en el intercambio de golpes.

En un video de la pelea, ampliamente difundido en las redes sociales y que incluso tuvo trascendencia en medios nacionales, puede observarse cómo los Fernández dañaron casi todos los cristales de los auto apenas comenzó la riña.

“Eso es lo que vamos a investigar ahora, porque ellos han denunciado y han instado una acción. En base a ello deberé investigar y pronunciarme”, adelantó Ortiz.