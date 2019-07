El precario futuro de la economía

Las tensiones comerciales y la continua incertidumbre están lastrando el desempeño de la economía global que tendrá un "precario" repunte en 2020, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y más allá de las simpatías o antipatías que genere ese organismo, la advertencia no debiera considerarse como un elemento menor.

Las tensiones comerciales están lastrando la inversión y el FMI urgió a los países que no recurran a los aranceles en lugar de negociar. En su revisión trimestral de su informe sobre "Perspectivas de la economía mundial" (WEO por sus siglas en inglés) el FMI recortó en 0,1 puntos su proyección para este año y para el próximo, con lo que el crecimiento previsto para 2019 queda en 3,2%, con una expansión de 3,5% en 2020.

Pero el reporte señala que en el camino varias cosas podrían salir mal. "El repunte del crecimiento proyectado para 2020 es precario, y supone la estabilización de las economías de mercados emergentes y en desarrollo que están atravesando tensiones y avances hacia la resolución de las diferencias" comerciales, señaló el FMI.

En tanto, Estados Unidos, que es el centro de la mayoría de las tensiones comerciales, registró una de las pocas revisiones al alza del reporte, apuntalado por el robusto crecimiento a comienzos de 2019.

El Fondo mejoró las perspectivas del crecimiento de Estados Unidos en 0,3 puntos para una expansión de 2,6% en 2019, pero advirtió de un debilitamiento de la demanda, en parte debido a las tensiones comerciales y a los aranceles apuntan "a un menor dinamismo de la actividad durante el resto del año”. En 2020 el FMI espera que la economía estadounidense crezca 1,9%.

China, el mayor blanco de política comercial proteccionista de Estados Unidos ya está experimentando una desaceleración de la actividad. "En China, los efectos negativos del aumento de los aranceles y el debilitamiento de la demanda externa han exacerbado la presión sobre una economía que ya está experimentando una desaceleración estructural", advirtió el FMI. La revisión del FMI recorta el crecimiento de China 0,1 puntos este año y el próximo, a 6,2% y 6%, respectivamente.

Para América Latina el informe dio cuenta de una "considerable revisión a la baja" de las previsiones de crecimiento en 2019, que refleja el deterioro de grandes economías como Brasil y México.

Y para la castigada Venezuela el panorama es aún más dramático. El FMI espera que la economía se contraiga 35% cuando en abril había calculado 25%. La entidad dijo que la economía de Venezuela está haciendo “implosión".

El FMI advirtió que abundantes factores pueden afectar negativamente el panorama como la posibilidad de que Estados Unidos imponga más aranceles a China o al sector automotor europeo, un Brexit sin acuerdo o desajustes como el alto nivel de deuda en muchos países.

"Si bien las tensiones se atenuaron en junio, el logro de acuerdos duraderos que resuelvan las diferencias sigue dependiendo de negociaciones que podrían ser prolongadas y complejas", advirtió el Fondo.

Esta revisión estuvo acompañada de un recorte a la baja para varios países, un ajuste magro en el caso de países como Alemania o Japón y más significativo para economías como la de Brasil, México, Rusia, India y Sudáfrica, países que fueron impulsores del crecimiento global después de la crisis financiera de 2008.

El FMI advirtió frente a los "pasos en falso" que advirtió que podrían tener efectos debilitadores en la confianza, el crecimiento y la creación de empleo.

"Concretamente, los países no deben recurrir a los aranceles para influir en la balanza comercial bilateral, ni como reemplazo del diálogo con el fin de presionar a otros a efectuar reformas", advirtió.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron en junio una tregua en sus hostilidades comerciales. Altos funcionarios de Washington y de Pekín mantuvieron dos diálogos telefónicos en las últimas semanas, pero todavía no hay ninguna cita presencial prevista.

El futuro de la economía global es precario. Quienes firman ese análisis son los que intervienen abiertamente en esa economía. No son estadísticas que deban desecharse. Es un tema importante. Muy importante.