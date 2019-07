Pacquiao y Mayweather se “cruzaron” en Twitter y abrieron los rumores de una revancha

Acusaciones mutuas en las redes sociales entre el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Floyd Mayweather, oficialmente retirado, hicieron resurgir este miércoles los rumores de un nuevo combate entre estas dos megaestrellas del boxeo.

En Twitter, Mayweather, de 42 años, reprochó primero a Pacquiao, de 40 años, utilizarlo para mantener su presencia en el deporte. Lo hizo al "tuitear" un breve texto que escribió en su plataforma de Instagram.

"Encuentro muy irónico que en cada ocasión que el nombre de Pacquiao es mencionado en los medios de comunicación, siempre aparezca unido mi nombre", explicó el excampeón de los welters y de los superwelters.

"Toda la herencia y la carrera de este hombre se han construido gracias a su asociación con mi nombre", aseguró Mayweather.

‘Pacman’, elegido senador de Filipinas en mayo de 2016 y citado como un posible candidato a la sucesión del controvertido presidente Rodrigo Duterte en 2022, respondió desafiándolo para que acepte una revancha.

Su único enfrentamiento, ganado por el estadounidense a los puntos, había ofrecido un espectáculo decepcionante en mayo de 2015 en Las Vegas, pero llenó sus bolsillos de varias decenas de millones de dólares.

“Durante años, todo lo que escuchaste fue "Floyd le tiene miedo a Manny Pacquiao". Pero lo divertido es que, cuando finalmente peleamos, ¡gané tan fácilmente que todos tuvieron que comerse sus palabras!”. Todos los llamados expertos en boxeo, críticos y celosos ‘fanáticos’ estadounidenses se quedaron mudos y corrieron a esconderse o hicieron todas las excusas del mundo para explicar por qué debería darle una revancha a Manny Pacquiao. Mi opinión sobre toda esta m... es que todos están molestos porque rompí el récord de Rocky Marciano y odian que lo hiciera un negro que abandonó la escuela secundaria, los engañó a todos al vencer todas las probabilidades y retirarme invicto mientras mantenía todas mis facultades. Simplemente siendo inteligente. En última instancia, ¡siempre reiré último!”, expresó el estadounidense.

El sábado, Pacquiao ganó el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los welters al infligir su primera derrota al estadounidense Keith Thurman, diez años menor que él, ante la mirada de Mayweather, presente en el MGM Grand de Las Vegas.

"Vienes a mi combate y después utilizas mi nombre en un mensaje, ¿y soy yo el que quiere permanecer relevante? Si tu quieres de nuevo ser relevante... #MayPac2," escribe Pacquiao, en referencia a su posible combate.

“Disculpas, Floyd, tu nombre no ha estado en ninguno de mis contratos de PBC. Pero si deseas participar en el próximo, tendré uno redactado y enviado. #Dinerofalso”, expresó el filipino.

No es la primera vez que ambos hacen crecer el interés en busca de una revancha potencialmente muy lucrativa.

Sin tener en cuenta una exhibición en Japón frente a un kickboxeador, la última aparición de Mayweather en un ring se remonta a un combate ganado en agosto de 2017 contra la estrella mundial del MMA, el irlandés Conor McGregor.

El martes, el estadounidense fue nombrado "consejero especial" del equipo olímpico de China de boxeo con vistas a los Juegos de Tokio en 2020.

Pacquiao fue designado boxeador del año por Ring Magazine en 2006, 2008 y 2009, mientras que Mayweather lo fue en 1998 y 2007.

. @FloydMayweather You come to my fight and then use my name in a post but I’m the one that is trying to stay relevant? 🤔 if you want to be relevant again... #MayPac2

Excuse me Floyd, your name has not been on any of my PBC contracts. But if you would like to be on the next one, I will have one drawn up and sent to you. #CounterfeitMoney pic.twitter.com/SwFGcpT048