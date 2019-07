San Luis tendrá un programa de cirugías para personas obesas

La Provincia de San Luis comenzará a ofrecer desde el sector de la salud pública una contención para personas con obesidad. Adelantaron que el mes que viene el Policlínico de la ciudad capital iniciará con su programa de cirugía bariátrica (una serie de técnicas quirúrgicas que incluye el bypass gástrico) en una primera instancia, que será la consulta del paciente. Luego serán evaluados por distintas áreas médicas para que los habiliten a recibir el tratamiento. Está dirigido a personas sin obra social. Aseguraron que hay muy pocos hospitales públicos en el país que hagan esto y que en el sector privado, puede llegar a costar unos 200 mil pesos.



"El hospital está trabajando en un proyecto desde hace bastante tiempo y ya le estamos dando forma para lanzarlo, que es la cirugía bariátrica, en la asistencia al paciente obeso. Es un proyecto multidisciplinario que tiene muchas patas de acción: la parte quirúrgica, la nutricional y la psicológica. Es un proceso que realiza el paciente que tendrá una primera consulta donde el equipo sanitario dará una aptitud física para el ingreso al programa. Luego pasará por otras etapas hasta obtener el apto de la cirugía", explicó María José Zanglá, directora del Hospital San Luis.

A nivel mundial, precisaron que hay un 25 por ciento de la población afectada por la obesidad y además hay otra porción igual de personas con sobrepeso. Explicaron que San Luis no es una excepción en este contexto por lo cual este nuevo programa puede dar contención a la mitad de la comunidad puntana.



"La obesidad se considera endémica en el mundo en este momento y una enfermedad metabólica, porque de la mano de la obesidad pueden aparecer muchas otras patologías con riesgos vitales para el paciente, como las coronarias, la diabetes. Los que mejoran su situación de peso, mejoran también en este tipo de enfermedades, que en algunos casos llegan a ser hasta discapacitantes. Es por eso que el ímpetu del Hospital hoy es trabajar en esto", remarcó Zanglá.



La cirugía bariátrica incluye diferentes técnicas que apuntan a que el paciente disminuya su peso, mejore sus funciones metabólicas, principalmente la diabetes, hiperlipidemia e hipertensión arterial, que son las patologías centrales. Dependiendo del caso de cada paciente, se define la técnica a implementar. Las principales son dos: la manga gástrica y los bypass gástricos.



Para dimensionar el impacto de este avance en la salud pública provincial, Raúl Coria, jefe del Quirófano del Hospital, afirmó que "el paciente de San Luis con obra social y dinero para pagar una cirugía de 200 mil pesos, lo puede hacer en el sector privado, que tengo entendido lo realiza un solo centro en la provincia. El que no tiene mutual, no puede, y ahí es donde apuntamos. Son muy pocos los lugares del país donde esto se realiza en lugares públicos. Por ejemplo el Hospital de Córdoba es uno donde se hace, pero es una cirugía por semana con una lista de espera de mil pacientes. En Buenos Aires tengo entendido que un par de centros lo hacen, pero tampoco es masivo".



Los profesionales señalaron que esto será un proceso largo de implementación, ya que la solución no es únicamente la cirugía, sino que implica un tratamiento que incluye acompañamiento psicológico y de nutrición, ya que el paciente debe hacer un cambio absoluto en sus hábitos, una transformación que tiene que ser de por vida.

"Es multidisciplinario y por lo tanto requiere una evaluación muy concreta por parte del servicio de psicología, de nutrición, de endocrinología, la clínica médica y cirugía. Cuando todo esté de acuerdo, se puede llegar al tratamiento quirúrgico", indicó el cirujano. Para cumplir este paso, adelantaron que puede llevar unos meses.



La ex ministra de Salud señaló que "el equipo de las diferentes áreas se está capacitando en la ciudad de Córdoba. Viajan de forma semanal nutricionistas, psicólogos, instrumentadoras y cirujanos para recibir la formación" y agregó: "Esto forma parte de las inversiones que se están haciendo en el Hospital. También va de la mano de la cirugía laparoscópica y del instrumental que ingresó en el último tiempo y ha aumentado exponencialmente esta técnica quirúrgica dentro del hospital".