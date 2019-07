Llega “Eva, todos somos Eva” y su protagonista anticipa el estreno

Preparar un personaje como Eva Perón no es tarea fácil y requiere de un alto compromiso. Atributo que posee María Celeste Domínguez, la actriz que se pondrá en la piel de una de las mujeres más representativas de la historia argentina y que se mostrará por primera vez este viernes en “Eva, todas somos Eva”, la obra dirigida por Charly Braile.



Cuando el director le propuso interpretar a semejante personaje, Celeste antes de ver el guión completo ya había dicho que sí. Se reunieron a fines de marzo y al principio la obra estaba pensada para presentarse el 7 de mayo, en coincidencia con los 100 años del nacimiento de Eva. Pero el tiempo les jugó en contra.



Sin perder más días, el equipo completo consiguió reunirse en la casa de Charly, revisar los textos, escuchar fragmentos de discursos y sobre todo admirar el vestuario que usará la actriz. “Había que empezar a ensayar, acoplar la voz, hacer un playback más allá de que tuviera la entonación que ella le estaba dando, poder darle la fuerza y todo lo demás. Tenemos más de cincuenta ensayos con tres horas cada día”, reveló la actriz surgida del TEA.



Compromiso es la palabra que usa Celeste para definir todo este proyecto. “Me preguntan si estoy nerviosa o si me asusta pero yo siempre he sido consciente desde que empezamos a trabajar de lo que estoy por hacer, lo que yo siento es compromiso.



Al sentir eso te facilita tomar la responsabilidad de investigar y ahora tengo la tranquilidad de que yo sé lo que he trabajado, no lo he tomado al pasar”, aseguró la también diseñadora gráfica y escritora.



Aunque la preparación no fue nada fácil, según cuenta María Celeste, los integrantes de la obra están “abducidos” por Eva. “Para un actor siempre es más complejo elaborar un personaje que ha sido una persona real, de carne y hueso, que uno ficcionado. Y más aun un alguien tan emblemático como Eva Perón que está muy nítida en el imaginario colectivo, su fuerza, su voz y su imagen, obviamente”.



Domínguez ya había interpretado a Eva en 2015 y aunque fue un pequeño papel le dio herramientas precisas. “Adriana Durigutti me convocó para hacer una participación en la obra ‘El cielo está de fiesta’, en aquel momento yo había estudiado los gestos del personaje, de dónde sale su voz, su fuerza, dónde está su fragilidad, su humanidad. Y construí el personaje desde ahí", recordó.



En esta oportunidad, la tarea de Domínguez fue refrescar aquella interpretación, traerla al presente y seguir investigándola. La protagonista confesó que durante los meses de preparación llevaba un pendrive en su auto y solo escuchaba los discursos de la ex primera dama.



La obra se estrenará hoy a las 20:25 en punto, en la sala Hugo del Carril. “Es muy importante el horario, porque esa es la hora exacta en la que Eva entra en la inmortalidad. Para nosotros es un ritual más que nada. Desde antes de ingresar al teatro, el público va a entrar en clima de la obra y deben dejarse llevar y prestarse a esta magia”, invitó Celeste, que en el escenario estará acompañada del actor y director Gabriel Flores, su compañero de compañía.



“Para mí es fundamental que Gabriel esté ahí. Él encarna a Paco Jamandreu, que fue el asistente y vestuarista de Eva y que me asiste justamente en los cambios de vestuario y en otros momentos. Es un sostén, me ayuda, me tranquiliza y con una sola caricia me serena y me permite entrar en la siguiente escena”, dijo emocionada.



“Poder encarnar ese personaje, hacerlo llegar al público y que nos crea realmente que es Eva requiere que uno estudie más en lo profundo. Le hemos metido tantas horas que queremos hacer y entregar lo mejor”, cerró la artista.

"Eva, todas somos Eva"

Día: viernes 26/07

Hora: 20:25

Lugar: sala Hugo del Carril

Centro Cultural Puente Blanco