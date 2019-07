Vergonzosa aprobación de las cuentas de inversión municipal

Los concejales de la ciudad San Luis no tienen oficialmente vacaciones durante el receso invernal, pero pareciera que algunos lo entendieron así. Del total de 15 legisladores, solo cuatro asistieron a la sesión de este jueves, por lo que minutos pasadas las 10 de la mañana, la vicepresidente Celeste Aparicio la declaró desierta. Para Daniela Serrano, otra de las ediles presentes, no fue casual ya que aseguró que aquella era la última sesión en que podían discutirse las cuentas de inversión del ejercicio fiscal del Municipio, correspondientes al año pasado. Con un vencimiento para tratarlas hasta el 30 de julio, y sin una próxima sesión hasta esa fecha ni un llamado a una extraordinaria, fueron aprobadas de manera ficta.

Además de Aparicio y Serrano, de los bloques Avanzar y Cambiemos y el Frente Unidad Justicialista, respectivamente, solo asistieron Roberto González Espíndola (FUJ) y Guillermo Araujo (AyC). Luis “Piri” Macagno, del bloque unipersonal Identidad Popular y Johana Sosa (FUJ) fueron los únicos que justificaron sus ausencias por cuestiones de salud.

“Si bien no estaba establecido en el orden del día, porque no había existido un pronunciamiento por parte de la comisión de Hacienda presidida por el concejal Macagno, el Concejo tiene la facultad y la responsabilidad de pronunciarse o no”, apuntó a El Diario Serrano. “Me parece que ha habido una coordinación en cuanto a no venir para inhabilitar la posibilidad de tratar las cuentas de inversión”, agregó.

La concejal no dejó pasar la oportunidad de recordar que hace tan solo una semana, el oficialismo municipal promovió una ordenanza referida a la transparencia institucional, que fue finalmente aprobada. “Es bastante contradictorio. Los paladines de la transparencia no han venido hoy (por este jueves) para imposibilitar la discusión de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo que, por supuesto, hace a las cuentas claras y a la transparencia y al acceso a la información pública, por parte de los vecinos y las vecinas de la ciudad de San Luis”, remarcó.

Ya es el segundo año consecutivo en que las cuentas del intendente Ponce son aprobadas de forma automática sin un dictamen de la comisión de Hacienda. El año pasado se convocó incluso a una sesión extraordinaria para analizarlas un día domingo y tampoco hubo quórum.

El oficialismo municipal negó rotundamente el faltazo. Federico Cacace, concejal perteneciente a la comisión de Hacienda y de San Luis Somos Todos, fue más allá e indicó que la aprobación ficta ocurrió hace bastante tiempo. “Están inventando algo que no tiene nada que ver. La Carta Orgánica establece un plazo de 30 días desde la presentación y balance de la memoria anual de la cuenta de inversión. Esos 30 días son corridos, si el Concejo no lo rechaza desde la presentación de ese plazo, ocurre una aprobación de manera ficta. Y no hubo un rechazo expreso. La presentación de la cuenta de inversión si mal no recuerdo fue el 24 o 23 de mayo, por lo cual a fines de junio, la cuenta de inversión había quedado aprobada de manera directa”, remarcó.

Cuentas claras

A pesar que la aprobación terminó llegando automáticamente, los concejales del poncismo podrían haberse llevado una sorpresa. Y es que tras las consultas de El Diario, al menos tres de los cinco concejales que integran la Comisión de Hacienda indicaron que las cuentas estaban bien presentadas.

Mientras que Juan Domingo Cabrera, presidente actual del Concejo, no respondió a las llamadas telefónicas y mensajes de este matutino y Guillermo Araujo (AyC) prefirió no dejar "oficialmente" su opinión de las cuentas; Cacace, Macagno y Sosa se expresaron positivamente.

“Hay detalles menores en todos lados, pero la cuenta es prolija y refleja el estado financiero patrimonial del Municipio con corrección y no hay elementos para suponer un rechazo de la cuenta”, afirmó Cacace, del poncismo, quien recordó que el Tribunal Municipal de Cuentas se expresó a favor también.

“Eran las cuentas mejor presentadas en 8 años y había predisposición para que se aprueben, pero ellos no quisieron tratarlas, querían archivarlas sin la participación del Tribunal de Cuentas, violando la Carta Orgánica Municipal y la Ley de Contabilidad”, criticó Macagno, quien preside la comisión.

“En forma general, las cuentas de inversión han sido correctamente presentadas. Es importante resaltar que no nos dieron el quórum para tratarlo, ya que por primera vez estaban bien las cuentas. Y estábamos dispuestos a tratarlas”, coincidió Johana Sosa.