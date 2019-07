En San Luis ven difícil aplicar el autoservicio de combustibles

El gobierno nacional autorizó el autoservicio de combustibles voluntario con una modalidad mixta en un comienzo, para que no sea tan fuerte el impacto negativo en los empleados, pero es un tema que ya encendió la polémica. En la Cámara de Expendedores de San Luis ven difícil su aplicación en el corto plazo y los playeros puntanos coinciden en que la medida genera preocupación. Aseguran que habría que rever muchas variables actuales que tiene el servicio como las características de las estaciones, las formas de pago alternativas y las costumbres de los argentinos.



"Nación ya dio la autorización para que haya autoservicio en las estaciones. Por lo que dijeron en una primera instancia será mixto, es decir que una parte será autoservicio y la otra con empleados, hasta que se vaya viendo cómo funciona esto. Muchas estaciones, por su configuración actual, no lo van a poder hacer. Para los que sí puedan, estimo que en un comienzo tendrán un surtidor autoservicio y el resto tradicionales. La idea es tener el autoservicio habilitado para darle la opción al cliente", informó José Gianello, presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis.



Argentina no tiene antecedentes por este servicio, aunque a nivel mundial no es ninguna novedad. En Europa comenzó a funcionar desde 1982 y los estadounidenses lo tienen en casi todos sus estados desde 1964. En Sudamérica hay países como Chile donde conviven con ambos sistemas (un 30 por ciento de las bocas de expendio son autoservicio) y Brasil que también lo implementó con descuentos en el precio para los clientes que carguen el combustible en su coche.

"A futuro va a darse y no tengo ninguna duda, porque es una tendencia a nivel mundial, pero no será algo inmediato. Creo que para que esto entre en práctica ya, en Argentina tienen que funcionar perfectamente los medios de pagos alternativos al efectivo, así como también todas las comisiones que nos cobran por el uso de la tarjeta. Hay otras cuestiones que complican su implementación como, por ejemplo, la costumbre del argentino de querer que lo atiendan, de no ensuciarse las manos.

Otra cuestión a rever son las cuentas corrientes, que en Argentina es muy común y en otros lugares donde ya se implementa no. Hay un montón de variables a manejar", manifestó Gianello.

Sin embargo, el punto más importante para los playeros es su fuente laboral. Ricardo Gutiérrez trabaja hace 24 años en la Shell y mostró su preocupación por la implementación del sistema, aunque coincidió que será más a largo plazo: "El tema laboral es una de las grandes incógnitas. En Brasil lo han implementado y no subió la desocupación, pero yo realmente no entiendo cómo puede ser acá. No sé cómo actuarán tantos playeros que pueden quedar sin trabajo, dónde los ubicarían. Esto se va a implementar tarde o temprano y la fuente laboral es una preocupación para nosotros, sobre todo los chicos que hace poco están trabajando. Nosotros la semana que viene tenemos una asamblea y uno de los temas que vamos a tratar es éste justamente".

El presidente de la Cámara de Expendedores y propietario de una estación sumó: "Con esta modalidad mixta tratan de que no se pierdan fuentes laborales en un comienzo. Pero sí creo que de acá a cinco años o diez, cuando el sistema esté implementado de lleno, seguramente muchas personas perderán su empleo. Nosotros hoy tenemos 46 empleados y con el autoservicio a pleno, necesitaremos ocho como mucho. Pero es algo que no va a pasar tan rápido".

El sistema autoservicio funciona mediante el pago del cliente en la caja (también puede ser con una terminal electrónica en la propia boca de expendio) por el tipo y la cantidad de combustible que desea, lo que le habilita el surtidor para ser operado.

Sobre su aplicación en la Provincia de San Luis, coincidieron en que antes la nueva modalidad dará el puntapié inicial en otros puntos del país, seguramente en las principales capitales.

"No sabría decir cuándo, pero seguro que YPF sea quien tome la posta. Dependiendo del éxito que haya, se verá cómo se sigue. Por ejemplo, si al analizar las ventas, un 10 por ciento viene del autoservicio y un 90 de los surtidores con empleados, sabremos que eso no conviene", indicó Gianello.

Fuerte rechazo a nivel nacional

La medida tomada por el Gobierno Nacional, en medio de una suba generalizada del desempleo (llegó a las dos cifras en junio por primera vez desde 2006, según el Indec) generó un contundente rechazo en el sector de los petroleros.

"El autodespacho de combustible está prohibido por decreto; no se pueden seguir destruyendo los puestos de trabajo. Las condiciones laborales de los trabajadores petroleros no fueron flexibilizadas, al contrario", enfatizó Guillermo Pereyra, líder del sindicato de Petroleros.

La Pampa, Río Negro y Misiones son algunas de las provincias donde ya se manifestó el repudio por parte de los empleados de las estaciones de servicio. Incluso en Bariloche ya están alertas por una inminente aplicación de la modalidad en una playa de la empresa Axion.