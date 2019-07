Uno de los frutos más amargos del Pacto Fiscal

El paso del tiempo va dejando madurar y ver los frutos del Pacto Fiscal, que impuso la Nación a las provincias y que San Luis no firmó. Los resultados no pueden ser más amargos, excepto para un solo distrito: la provincia de Buenos Aires. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en el primer semestre de este año casi la totalidad de las provincias argentinas vieron reducida en términos reales (esto es el monto descontado la inflación) la coparticipación que reciben. Buenos Aires es la única beneficiada ya que el pacto incluía una compensación especial, ante la amenaza de recurrir a la Justicia por la actualización del fondo del Conurbano bonaerense. Y esa compensación especial empezó a operar en enero. Así, la provincia de María Eugenia Vidal fue la única con saldo positivo ya que registró un incremento del 9,5% gracias a los 21.551 millones de pesos extra que embolsó en los primeros seis meses del año. Las comparaciones son odiosas dice un dicho, pero al gobierno de Mauricio Macri no le tembló el bolsillo al momento de transferir ese monto a su socia política, mientras que San Luis, con un fallo judicial bajo el brazo espera la manera en que la Nación abonará su deuda con la Provincia, que asciende a unos 17 mil millones de pesos.

Volviendo a la coparticipación de este año, el resto de las provincias perdieron. San Luis, acompañada por Córdoba y Santa Fe tuvieron mermas por encima del 7%. Al resto de las provincias también les llegó menos plata. A pesar de haber firmado el Pacto Fiscal, desde enero de 2018 su coparticipación contiene un envío por "compensación" que debería equilibrar fondos que resignaron por firmarlo. Pero evidentemente no alcanzó. Y todas (menos una) terminaron perdiendo.