La Fiscalía de Nicaragua definirá si acusa formalmente a Juan Darthés

La Fiscalía de Nicaragua definirá en los próximos días si acusa o no por violación a Juan Darthés, luego de que en diciembre pasado Thelma Fardin, lo denunciara públicamente. La fiscal del caso, Sandra Dinarte, obtuvo información que será analizada en conjunto con las pruebas recabadas en el país caribeño para emitir una resolución. Entre ellas entrevistas con algunos actores que formaron parte del elenco de "Patito Feo" y a algunas personas a las que la actriz les comentó la agresión sexual de la que fue víctima". Dentro de la documentación incluyeron las entrevistas que brindó el actor a diferentes medios.

Según el portal de noticias, Infobae, las investigaciones en Nicaragua incluyen pericias, reportes del hotel Holiday Inn -donde estuvieron hospedados los actores argentinos-, una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos y el análisis de documentación migratoria.

Fardin denunció en diciembre que fue violada el 17 de mayo de 2009 cuando ella y Juan Rafael Pacífico Dabul (Juan Darthés) estaban de gira junto al resto del elenco. Ese día estuvieron en un centro comercial y luego llegaron al hotel, pero Fardin descubrió que la tarjeta magnética para ingresar a su habitación estaba dañada y Darthés la habría invitado a su dormitorio para llamar a la recepción.

Las fuentes consultadas no precisaron si como parte de las investigaciones realizadas en Nicaragua se encuentra el testimonio de ese empleado del hotel que llegó a tocar la puerta del dormitorio de Darthés.

César Guevara, abogado del actor, sugirió en un escrito presentado ante la Fiscalía que el trabajador no vio nada anormal en el cuarto del hotel ni escuchó los gritos de Fardin.

La representante de Thelma Fardin en Nicaragua, Eylin Cruz, indicó que si la Fiscalía nicaragüense resuelve acusar formalmente a Darthés, el actor argentino no sería acusado en un juzgado especializado en violencia, sino en uno común, de Distrito Penal de Audiencias, porque para la fecha en que se habría cometido el delito, 2009, en Nicaragua todavía no estaban constituidos los juzgados especializados de violencia.

"Entiendo que tiene nacionalidad brasileña y no hay convenio de extradición. Pero sí se puede tomar en cuenta la declaración de ella, los testigos, las peritas, las psicólogas y acusar. Para acusarlo de violación basta con reunir todas las pruebas. Pueden acusar ante un juzgado y pedir la orden de captura. Eso puede pasar aunque esté en Brasil, Argentina o Chile. Aunque no se va a poder procesarlo si no está en Nicaragua", indicó la abogada Cruz en mayo pasado.

El otro escenario es que la Fiscalía nicaragüense decida que no hay méritos para acusar a Darthés o que definitivamente desestime la denuncia. Aunque Cruz es optimista y considera que sí podría haber acusación porque de lo contrario no habrían avanzando las investigaciones. La abogada recordó que en el momento de la violación la actriz era adolescente, menor de edad, y eso es un criterio que valorará especialmente la Justicia.