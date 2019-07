Patricia Olguín festejó en Río

Patricia Olguín se consagró campeona en el Master Internacional de Jiu Jitsu disputado en Río de Janeiro, Brasil.

La puntana fue la mejor en la categoría Master 1 Cinturón Púrpura. En el primer turno estuvo frente a frente contra Alinne Dicetti Castilho Borner a la que venció por puntos tras un combate muy reñido, mientras que en la pelea definitiva, la que valió el título sudamericano enfrentó a Joice Tavares Viana. Allí “Pato” realizó una toma perfecta, llamada “el Triángulo” y se quedó con la victoria.

“Estaba muy ansiosa por luchar, estuvimos preparándonos varios meses para esto, pero no sabía con qué me podía encontrar. Fui a dar lo mejor de mí, me sorprendió el altísimo nivel de todos los atletas y de mis oponentes. Tuve una jornada muy buena, mis combates fueron duros pero pude vencer y eso me pone muy contenta porque quiere decir que estamos por el buen camino”, sentenció Patricia.

El torneo se llevó adelante en la base militar de Río de Janeiro y estuvo organizado por la Federación Brasileña Internacional de Jiu-Jitsu, uno de los entes más importantes del mundo de este arte marcial.

"Estoy muy contenta por este resultado. Fue duro pero vine preparada, con el apoyo de mis compañeros y profesores. La organización impecable, denota que es la Federación más importante del mundo. Algo para resaltar fue el arbitraje, me tocó combatir contra dos atletas locales y en ningún momento sentí favoritismo o fallos en contra. Además se veía un clima de mucha euforia en las tribunas alentando a sus atletas", dijo la campeona con respecto al torneo.

Por último resaltó: "Tuve la suerte de ser coucheada por mi profesor Cristian Cicconi y el headed coach de la academia 360 Carlos Villamor, ellos aportaron la cuota de experiencia para poder conseguir esto".