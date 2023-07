Patricia Reve fue segunda y además debutó como árbitra

Patricia Reve completó una doble participación en el Campeonato Brasilero de la Confederación Brasilera de Jiu Jitsu Esportivo (Cbjje) ya que participó como luchadora, en donde fue segunda, y como árbitra.

“Obtuve un segundo puesto en mi categoría, estoy orgullosa de las luchas que hice y en la final me enfrenté con una oponente de altísimo nivel quedando empatadas, con una ventaja cada una, y no logré consolidar una posición de puntuación antes de que termine el tiempo. Perdí la final por una decisión arbitral, fue una lucha muy cerrada, pero con un resultado justo. Hay mucho para trabajar y mejorar. Me llevo una gran experiencia y aprendizaje”, sintetizó la puntana, quien en estos momentos está en Estados Unidos para afrontar una minigira de distintos torneos.

Reve, además, aprovechó este campeonato para comenzar con otra de sus facetas, impartir justicia en las luchas.

“En este camino del jiu jitsu que vengo transitando pude concretar un anhelo, que tengo desde hace tiempo, y fue iniciarme en el arbitraje. Lo que implicó tener que capacitarme haciendo cursos a distancia y esperando la oportunidad en algún torneo en Brasil. Este fin de semana me brindaron la posibilidad. Esta fue una experiencia increíble y muy enriquecedora para mí. Un gran desafío, ya que arbitrar demanda mucha responsabilidad, concentración y precisión. Y sobre todo en un evento de tanta concurrencia, tanto como de atletas (4 mil aproximadamente) como público en general. Me siento privilegiada por las oportunidades que me brindan constantemente en Brasil y la ayuda que recibo de grandes referentes, ya sean formadores y árbitros”, explicó Reve.

Este viaje será inolvidable sin lugar a dudas para la puntana, ya que sumado a las experiencias en Brasil como luchadora y árbitra, ahora se viene una gira por Estados Unidos.

“Se dieron algunas oportunidades y vimos el calendario norteamericano, son varias fechas en un mes y con mucho esfuerzo económico decidimos afrontarlos. Por lo que me contaron, hay muy buenos exponentes y serán luchas muy duras en un ambiente distinto. Pero eso es lo bueno, afrontar desafíos permanentemente que me ayuden a crecer como profesional y como persona”, comentó Reve con respecto a los torneos en Norteamérica.

El primero de los grandes desafíos será el 30 de julio, cuando en Nueva York se dispute el Jiu Jitsu World League. También en Nueva York, pero entre el 5 y 6 de agosto, afrontará una fecha del Internacional Open. Para la tercera cita, Reve deberá trasladarse algunos kilómetros hasta New Haven, la ciudad costera ubicada en el estrecho de Long Island, Connecticut. Y el cierre será la despedida soñada, el Mundial Master que se realizará en Las Vegas, Nevada, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.