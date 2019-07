Las músicas tendrán que esperar la próxima sesión para tener el mismo cupo que los hombres

Este jueves la concejal Ayelén Mazzina presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para establecer el cupo de mujeres músicas en espectáculos de la ciudad de San Luis. “Teníamos expectativas de que se aprobara hoy (por este jueves), pero el bloque Avanzar-Cambiemos hizo algunas modificaciones y consideraciones. Habrá que esperar hasta la próxima sesión”, especificó.

Durante la reunión de este jueves a la mañana estaban las músicas de San Luis, querían ser testigos presenciales, celebrar el acontecimiento y llevarse la ordenanza aprobada. “Dije que no estaba de acuerdo porque me modifica el espíritu del proyecto”, afirmó Mazzina y agregó que son tres los aspectos que le pidieron modificar, con algunos estuvo de acuerdo y con otros no.

“Esas modificaciones ponen en tela de juicio un artículo en el que se contempla multas del 6% de los ingresos a quienes no cumplan con el cupo. Ellos señalan que no debería ser así en el caso de los privados”, aseveró.

Otro planteo apuntó al destino de los fondos. “El proyecto indica que se conforme una mesa integrada por personas de la colectiva y concejales, para que decidan a dónde irá ese dinero; ellos proponen que vayan a la Casa de la Música que está ubicada en el centro Cultural José La Vía. No sé si se puede discutir tanto porque al ser fondos públicos deben estar destinados a espacios municipales”, afirmó.

Mazzina consideró que esos puntos podrían haber sido resueltos en el trabajo en comisión. “El concejal Germán Ponce propuso que en lugar de que el piso del cupo sea del 30% pase a ser del 50%, me parece bárbaro. Pero me hubiese gustado que esas modificaciones salieran de la comisión y que las chicas hoy se llevaran la ordenanza aprobada como corresponde”, dijo y opinó: “La hora de la mujer siempre es tarde. Tenemos que luchar contra esto porque si la ordenanza no era sometida a consideración y la rechazaban, tendríamos que haber esperado un año más. Íbamos a terminar perdiendo, tuvimos que ceder al ofrecimiento y a la moción de tratarse la próxima sesión. Se pasó a la comisión de Cultura y previamente a la de La Mujer, para que ambas junto a la Colectiva de mujeres en la música y los productores, trabajen en ellas. Estoy de acuerdo, pero no era el espíritu del proyecto”.

Además afirmó que más allá del dinero de la multa, es importante que se entienda la dimensión del problema: “Que a las mujeres se les pague como corresponde, como les pagan a los hombres. Hay que visibilizar esta problemática y dar lucha a estas cuestiones. A las músicas les expliqué que este es un pasito, que es algo chiquito, pero que lo vamos a poner en tela de juicio y a cuestionar todo lo que tenga que ver con la representación femenina en todos los sectores sociales y laborales”.

“Soy una convencida de que debe haber diálogo y del consenso. Me parece perfecto que se las invite a las mujeres a la comisión y que se pueda debatir este tema, porque ellas son las representantes de los escenarios y pueden enseñarles a los hombres del Concejo, entre los cuales también hay músicos, los problemas que viven al realizar su trabajo. Es muy difícil entender la problemática de la mujer cuando no se es mujer, y no se vive todo lo que las mujeres vivimos. Por eso creo que con este proyecto de ordenanza vamos a mejorar la calidad de vidas de muchas mujeres. Como legisladora voy a perseguir este objetivo, voy a dar lucha hasta que esto se apruebe, se ejecute y se cumpla, que es lo más importante. Hay que romper con los techos de cristal que limita y discrimina a todas las mujeres en todos los ámbitos laborales”, concluyó.