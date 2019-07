El Gobierno de la Provincia entregó otras 100 escrituras

Patricio Finamore tomó con fuerzas la carpeta celeste que contenía la escritura de su vivienda; él, como otros 99 puntanos, la recibieron con emoción. "Venimos de Villa Mercedes, con mi señora somos oriundos de Córdoba", dijo con los ojos llorosos, mientras abrazaba a su esposa, que estaba a su lado y agregó que llegaron a San Luis con un bolso repleto de ilusiones. "Todavía recuerdo cuando pagamos la primera cuota. Estamos eternamente agradecidos a la Provincia. Hoy podemos decir que tenemos nuestro techo", expresó.

A través del parlante anunciaron el nombre de María Cabáñez. En ese momento, la beneficiaria pegó un salto y corrió hasta el medio del Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. Ahí, con una cálida sonrisa, la esperaba el gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien le dio un abrazo y le entregó los papeles de su casa. "Qué linda reunión, todavía nos quedan treinta más. Les agradecemos a la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez Gatto, y a su equipo. A las escrituras las hace un escribano particular y salen muy caras. Entonces, nuestra Escribanía de Gobierno, con Mario Estévez, hace un tremendo esfuerzo. Gracias escribano, y a la gente que lo acompaña. También a la Secretaría General de la Gobernación y a todos los que ayudan para que ustedes tengan sus escrituras. Faltan entregar muchas más, así que tendremos más fiestas como estas”, señaló con emoción.

Cabáñez, con los documentos en mano, se reunió con sus dos hijos, y juntos formaron una ronda. "Estoy feliz, no puedo pedir nada más", precisó con la voz entrecortada. Asimismo, destacó que el camino fue complicado pero no imposible: "Hicimos un gran sacrificio para cancelar las cuotas. Hubo meses en los que mi esposo se quedó sin trabajo, pero lo fuimos resolviendo. La luchamos como todos los que están acá", acentuó. Además, detalló que antes de tener su casa debían alquilar. "Íbamos con los chicos de un lado para el otro. Ahora tenemos la tranquilidad de que es nuestra. Sin esta posibilidad se nos hubiera hecho difícil llegar a tener el techo propio", manifestó.

"Es de no creer lo que estoy viviendo", dijo Diego Funes, mientras, en ese momento, explotaban los papelitos de colores y de fondo se escuchaba el tema de Ricardo Montaner "Soy Feliz". "Le estaré por siempre agradecido a mi mamá que me anotó cuando era apenas un adolescente. Hoy no está conmigo pero de seguro estaría muy orgullosa", expresó con lágrimas en los ojos y añadió que en otras provincias es impensado llegar a tener una vivienda. "En San Luis sí se puede soñar y creer en un futuro mejor", remarcó

Este jueves se llevó a cabo la decimoprimera entrega, que incluyó 90 escrituras y 10 regularizaciones de titularidad, que fue para 53 vecinos de la ciudad capital, 3 de San Francisco del Monte de Oro, 2 de Quines, 2 de Santa Rosa del Conlara, 2 de Tilisarao, 3 de Villa de la Quebrada, 7 para Juana Koslay, 6 de La Punta, 5 para Merlo y 7 de Villa Mercedes.