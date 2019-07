San Buenaventura: el docente detenido no podrá ejercer más

El Gobierno de la Provincia firmó un decreto en el que le dan de baja por cesantía a Juan Manuel Chaves, el profesor que se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de San Luis por los casos de abuso que implicaron al menos 15 niños y niñas que asistían al primer grado del colegio San Buenaventura de Villa Mercedes. Esto significa que no volverá a dar clases en ninguna institución puntana. Las denuncias contra el docente de música se registraron en 2017 (Ver "Resumen del caso").

La ministra de Educación, Paulina Calderón, sostuvo que la medida habilita a que el profesor no quede a cargo de ningún grupo de chicos y chicas nunca más. A su vez señaló que el decreto (Nº 3.718) es el resultado de un proceso administrativo que comenzó en diciembre de 2017. "Esta sanción significa que también quedan cesantes todos los cargos que tenía. Además de desempeñarse en el colegio privado, poseía un cargo de maestro especial en calidad de suplente en la Escuela Nº 30 de Villa Mercedes y otro de profesor en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la misma ciudad", dijo Calderón, quien destacó que es la pena máxima contemplada para estos casos.

La responsable de la cartera educativa contó que de inmediato se comunicaron con el San Buenaventura para informar sobre el decreto y también tomaron contacto con los padres y madres de los estudiantes.

"Más allá de tratarse de una escuela privada, desde que se iniciaron acciones allí nos han permitido intervenir como ministerio. Además del sumario administrativo a Chaves, la responsable de la cartera de ese entonces, Natalia Spinuzza, designó una comisión para trabajar dentro del colegio para investigar y recabar datos. Luego la escuela pasó por un proceso de reorganización interna: desde el funcionamiento de las cámaras de seguridad hasta la comunicación entre el personal", añadió Calderón.

"Alivio" para los padres

El Diario habló con algunos de los padres y madres involucrados para conocer cómo tomaron la noticia. Los entrevistados coincidieron en que la medida implica más tranquilidad para ellos, pero "en especial para los niños de toda la provincia".

"Es un alivio y nos produce satisfacción saber que esta persona no va a pertenecer al campo educativo. Nos da tranquilidad no solo por nuestros hijos, sino también por los demás chicos que lo pudieran tener como maestro. No queremos que le pase a nadie más. Logramos por lo menos eso, y para nosotros es un montón. Nos ayuda a pensar que esta lucha no fue en vano. El decreto ha sido a favor de todos los niños y niñas de San Luis", expresó uno de los papás.

Otra de las mamás agradeció al compromiso del ministerio y del Estado provincial. "Me tomó por sorpresa. No sabía que se podía determinar algo como esto. Al menos en mi caso pensaba que había terminado todo con el sumario administrativo. Fue muy grato saberlo. Lamentablemente tuvo que pasar lo que pasó, pero el lado positivo es que si volviera a ocurrir, ojalá que no, ya hay un precedente. Una persona así (refiriéndose a Chaves) no debería haber pisado un aula jamás, quizá hagan falta más controles a la hora de otorgarles un título, aunque sabemos que es muy difícil detectar a personas con estos comportamientos. Nos sentimos muy contenidos, al menos por el ministerio", dijo la mamá de una de las nenas.

Una causa "lenta"

A un año de que el juez Alfredo Cuello solicitara la prisión preventiva para el profesor de música, los tutores reclaman porque la causa "sigue lenta". Este matutino intentó comunicarse con la responsable de la Fiscalía Nº 2, Daniela Torres, quien lleva adelante el caso, pero no pudo lograrlo. Lo último que la Justicia dio a conocer sobre el tema fue que entre marzo y junio tomaron declaraciones a algunos de los 15 padres que no habían declarado y al personal del San Buenaventura. La fiscalía también solicitó informes a cinco psicólogos. Hasta el momento solo declararon cuatro menores y además, según aportaron los padres y fuentes judiciales, no han sumado más chicos a la Cámara Gesell.

"Le hemos pedido una audiencia a la fiscal para que nos reciba. Se la solicitamos hace diez días. Queremos saber el estado de la investigación. Hay padres que tienen abogados y otros que no. Los que no, la Justicia les provee uno de oficio, y en este caso es la doctora Torres. Esos padres están esperando una respuesta. Ahora viene la feria, creemos que será después. Siempre esperamos más novedades", contó un papá. "Tenemos la esperanza de que la Justicia va a actuar", expresaron.

Por último, solicitaron que se siga investigando a un ex profesor de Catequesis, otro docente que habría colaborado con Chaves. "No sabemos dónde está ni tampoco si la Justicia conoce su paradero. Le secuestraron un montón de material y no hemos tenido novedades con respecto a eso. Hay que seguir indagando", exigieron.

Resumen del caso

-La primera denuncia contra el profesor de música fue en diciembre del 2017. En total hay 15 demandas que implican al docente, quien está detenido.

-A finales de diciembre de 2017 allanaron la casa de Chaves y encontraron cuatro celulares y cuatro computadoras. Un mes después, secuestraron los elementos tecnológicos del domicilio de un segundo ex docente (catequista) que estuvo implicado en la causa como supuesto cooperador.

-Entre el 16 de diciembre de 2017 y marzo del año pasado, realizaron Cámara Gesell a cinco de los menores.

-A mediados de marzo de 2018, Chaves quedó detenido por orden del juez Alfredo Cuello. La causa: abuso sexual simple y corrupción de menores.

-El caso pasó por tres fiscales: primero fue el de instrucción, Maximiliano Bazla; luego Daniela Torres, quien pidió el procesamiento y la detención de Chaves. En agosto se hizo cargo Marcelo Palacios y en setiembre, Torres volvió a estar al frente de la investigación.