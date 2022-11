La psicóloga de un alumno de Chaves confirmó que fue abusado

La última audiencia del juicio contra Juan Manuel Chaves, el profesor del Colegio San Buenaventura de Villa Mercedes, contó con los relatos de tres testigos. Y fue otro día en el que las personas que declararon complicaron aún más al maestro de música. Hablaron el perito que encontró imágenes de abuso sexual con niños en el teléfono de Chaves. También declararon el padre de uno de los alumnos del acusado, quien relató cómo su hijo pasó de ser un nene alegre a tener pesadillas y temerles a los miércoles, que eran los días que tenía clases con el imputado, y la psicóloga particular de esa criatura. La licenciada confirmó que, aunque el chico no había sido manoseado por el docente, también fue víctima de sus abusos porque tuvo que ver cómo el hombre tocaba en sus partes íntimas a sus compañeritos.

Micaela Eguinoa, la abogada de la familia de uno de los damnificados, dijo que la psicóloga fue muy clara cuando dio sus conclusiones sobre el niño. La licenciada explicó de haber sido expuesto a "una situación traumática de índole sexual" valida su relato como víctima de un delito sexual.

Dado que el hecho de ser testigo de cómo abusaban de otro pequeño también deja secuelas en la criatura como aquellas que sufre uno que sí fue ultrajado físicamente. "Esto pasa porque en su psique lo interpreta como si le hubiera pasado a él por la misma paridad y empatía que sienten los chicos, que es mucho mayor que la que sienten los adultos", detalló la abogada, según lo que había explicado la psicóloga.

A su turno, el padre de ese alumno narró cómo su hijo había transcurrido el ciclo lectivo 2017. En ese año pasó de ser una criatura feliz a otra que tenía pesadillas y clamaba "Dios mío, no", mientras dormía.

El hombre recordó que cada vez que llegaba el miércoles su hijo se largaba a llorar. No quería ir a la escuela. Estaba aterrorizado. "Un miércoles lo fue a buscar la mamá de otra compañerita y los dos iban tan mal que la niña se descompuso. Tuvo náuseas y vómitos. Y ese día no fue a la escuela", relató la abogada. Por lo visto, esa otra nena también sufría cada vez que sabía que tenía clases con Chaves.

Al año siguiente, en 2018, el padre escuchó lo que su hijo hablaba con un primito. El nene le preguntó si quería que empezaran las clases y el otro niño le respondió que sí, que era algo lindo. "Claro, porque a vos no te tocan" en tus partes íntimas, le respondió la víctima.

Cuando los abogados le preguntaron si sabía cómo era y dónde estaba ubicada el aula donde Chaves le daba clases a su hijo, respondió que era "tierra de nadie". Estaba alejada del resto de las aulas, pasando el polideportivo, tanto que aunque alguien gritara allí no sería escuchado. Relató que cuando habló con el regente del colegio, el directivo le dijo que las cámaras de video no funcionaban y no supo explicarle bien el porqué.

Por último, declaró el perito del Cuerpo de Delitos Complejos del Poder Judicial. El técnico confirmó que en el teléfono y en los dispositivos incautados al profesor hallaron imágenes de naturaleza sexual que involucraban a niños. Había material descargado de internet, pero también una foto en la que estaba un sobrino del acusado, por lo que "habría que investigar si ese nene no fue víctima también", remarcó Eguinoa.

La próxima semana tendrán lugar los alegatos del juicio y la abogada ya adelantó que el título de su exposición será "Los miércoles de espanto".