"Los Iracundos" se presentan en San Luis

Ser miembro de un grupo de renombre y con muchos años de trayectoria es todo un desafío y también un honor. Así lo siente José Luis Acosta, el cantante de “Los Iracundos”, que esta noche se presentará a las 21 en la Sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco y compartirá escenario “Los Ángeles Negros” y con el dúo “Vintage Unplugged”, integrado por la voz de Federico Acosta, hijo de José Luis, y Alejandro Aguilera en guitarra y coros.

El mítico grupo “Los Iracundos” nació en el año 1960, en Paysandú, Uruguay. Eran seis muchachos de una escuela secundaria que comenzaron esta historia, pero nunca tuvieron el apoyo en sus tierras. Empezaron bajo el nombre de ‘Blue Kings’. Luego, los invitaron a Argentina a grabar y ahí comenzó la gran historia”, comentó Acosta.

Eduardo Franco, quien murió en 1989, era el cantante y autor de los 350 temas de la banda. “Y a mí me llamaron los productores cuando yo estaba en Buenos Aires grabando. Me convocaron para que cante, por mi voz similar al estilo de Franco. Y, así, en 1992 arrancó mi carrera como el cantante de 'Los Iracundos'”, recordó José Luis.

Con la difícil tarea de suplantar a una voz que ya era muy popular, Acosta decidió que dedicarse exclusivamente a interpretar esos temas era un honor. “Pero no reemplazarlo a Eduardo Franco, porque él no es reemplazable. Simplemente, me propuse seguir con la música que él escribió y hacerle conocer al mundo todas las canciones que editó”, aseguró.

Cada una de esas canciones que grabaron en ese disco fueron éxitos y, en 1961, ya comenzaron a sonar hits como "Calla", "Todo terminó", "La gallinita Josefina", "Despierta Lorenzo" y muchos otros.

José Luis canta desde los 15 años y empezó en bandas sanluiseñas como “Quinta generación”, que interpretaba canciones de distintos géneros, rock nacional e internacional y baladas, lo que marcó el despertar de su carrera. También integró conjuntos como “Playbloy” y “Los Watussi”.

Sin dudas, la carrera musical de Acosta despegó cuando se convirtió en un “iracundo”. El recibimiento dentro y fuera del país es más que cálido y él agradece cada gesto de cariño. Habitualmente, además de realizar giras por el interior de Argentina, se presenta en Ecuador, Paraguay, Colombia y espera llegar en octubre de este año a Barcelona, Valencia y Madrid.

El show de esta noche será un repaso con los mejores temas de las dos bandas para que el público viaje en el tiempo y pueda pasar un momento agradable. Y para que todos puedan corear el repertorio incluirá “Puerto Mont", "Te lo pido de rodillas", "Va cayendo una lágrima", "Te has quedado sola", "Porque no vale la pena", "Soy un mamarracho", “Las puertas del olvido” y muchos más.

“Tenemos trescientas cincuenta canciones en el repertorio, vamos a tratar de cantar las que más le gustan a la gente”, dijo sonriente el vocalista.

Asimismo, expresó su amor eterno por la música que lo llevó a consagrase como cantante y la gran admiración que le tiene al estilo. “La época dorada de la música es especial. La del recuerdo, que en realidad no es del recuerdo porque todavía seguimos vigente gracias a la radio, a la televisión y al diario, que siguen difundiendo cada uno de los pasos que uno hace en esta hermosa carrera que es cantar”, cerró.

Nostalgia

José Luis Acosta, la voz de "Los Iracundos"

Día: lunes 8 de julio

Hora: 21

Lugar: Sala Hugo del Carril

Entrada: 300 pesos