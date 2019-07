Desafíos superados: competencia recreativa de básquet adaptado

Las profesoras de básquet Mariana Luberriaga y Flor Magnago son dos profesionales que, al frente del equipo de básquet adaptado en el estadio “Pablo Zorrilla”, lograron la integración entre las personas con discapacidad y la sociedad, y con el deporte obtuvieron buenos resultados para una reinserción más rápida.

Entrenan los martes y jueves desde las 16 y el primer jueves de cada mes realizan el partido del equipo de básquet sobre ruedas contra profesores y los jugadores de Primera de Sociedad Española, que se ajustan a la situación en las mismas condiciones

Luberriaga, de 27 años, y Magnago de 25, empezaron hace un año a dictar clases en el club y de a poco, con paciencia y dedicación, un sueño se convierte en realidad.

El equipo “local” está integrado por Manuel Gonzalo Pereyra, José David Gatica, Elías Emanuel Tello, Raúl Marcelo Décimo, Ramiro Alejo Paglialunga, María Milagros “Mili” Suárez, Ramiro José Suárez, José Luis Gatica, Tomás Bautista Pérez Moyano, Miguel Dalmiro Sosa, Jonatan Leandro Brathering, Albina Yamile Torres, Eric Josué Vega, Juan Agustín Viñals, Juan Carlos Fúnez y Carlos Wenceslao Benítez.

La profe Mariana suele ocupar alguna silla -si se necesitan jugadores- pero esta vez le tocó ser referí, mientras que las “visitas” fueron los profesores Juan Ignacio “Nacho” Páez, Cintia Rosales, Guada Casazza, Flavio Mauro, Alan Collado y "Juanchi" Reta, jugador de U19.

No empieza un desafío deportivo hasta que suene la canción de Rocky, y “Eye of the Tiger” (de Survivor) retumbó en el estadio, entre risas y aplausos que acompañaron al compás.

Pegadita estuvo la “Fanfarria Por Rocky” (de Bill Conti) para completar, y antes que Mariana pitara el silbato, “La Última Cuenta Regresiva” (de “Europe”) llamó a todos a la cancha.

En busca del esférico naranja, el rostro colorado es evidencia natural del esfuerzo, y aunque los profesores entraron en calor, como corresponde, al rodar las sillas sienten tirones musculares y dolor en los antebrazos, y a veces falanges y uñas sufren en los rayos.

“Progresaron desde el primer partido que jugamos”, acotó Páez. “Ahora cuesta mucho ganarles, se pone más difícil”, elogió el contendiente, con conocimiento de causa. Dentro del rectángulo los jugadores están parejos.

Las “visitas” juegan a la par, conocen las dificultades y hasta imaginan qué sucede más allá de los muros del club, porque en la calle están solos y las veredas no son tan copadas para transitar en sillas de ruedas como jugar en una cancha con piso de parquet.

Tapones, driblings, cortinas y escapadas hacia el aro se festejaron en ambos bandos.

No solo están cómodos en un deporte con el que se abstraen, los familiares y amigos los acompañan y alientan.

“Siempre lo acompañamos para que socialice. Hay que inculcarle el valor de incluir”, resaltaron Juan José y Laura, papis de Ramiro, el pequeño del grupo, de 9 años.

Al finalizar, entre los saludos sobrevuelan risas y cargadas, con consejos de los más experimentados, porque lo importante es compartir. “Lo usamos para aprender y plasmar lo que entrenamos, para ir contra otro equipo y así medir y ver qué nos falta corregir”, confirmó Luberriaga, licenciada en kinesiología y fisioterapia.

Este es un partido sin perdedores: la victoria es no bajar los brazos y seguir siempre adelante.