Una joven relató cómo fue violada por su medio hermano

Tres años pasaron ya de la violación que una joven sufrió a manos de su medio hermano. En ese entonces, ella tenía 14 años, y él, 38. Este miércoles, la víctima volvió a verlo, cuando declaró en el juicio contra el hombre, que el lunes comenzó en la Cámara del Crimen 1. Entre lágrimas, la chica de 18 años reiteró que su familiar la sacó de la casa con la excusa de ir a pasear y a tomar una gaseosa al trueque de la avenida Lafinur de San Luis. Dijo que en el camino se desvió hacia un descampado, donde la sometió sobre un colchón. Luego, la intimidó expresándole que no debía hablar de lo ocurrido porque iba a pegarle a ella y a su madre, manifestó la muchacha.

Previo a su declaración, el tribunal y las partes vieron el video de la Cámara Gesell, donde la víctima le narró el hecho en términos similares a la psicóloga Marisa Samper, del Poder Judicial.

Además, este miércoles también dieron testimonio la madre de la joven y quien era pareja del acusado al momento de los hechos. Según la mujer, ella supo de la denuncia porque su suegra –es decir, la madre de la víctima y del victimario– la puso al tanto de la acusación.

El tribunal, que preside Jorge Sabaini Zapata y completan Silvia Aizpeolea y José Luis Flores, interrogó a la ex del hombre juzgado sobre las presuntas comunicaciones que la joven habría tenido con su medio hermano, que sostendrían la versión que él dio en su momento, esto es, que ellos tenían una relación de tipo amorosa. En esa declaración, él no negó de plano el hecho y la circunstancia en que ocurrió. Aseveró que tuvo relaciones consentidas con la chica.

En concreto, la ex del acusado refirió que para no tener problemas entre ellos, él le había mostrado mensajes que la chica le mandaba “para que la llevara a pasear, o buscando verlo”, indicó. La existencia de esas presuntas comunicaciones no ha podido establecerse a través de otros testimonios o elementos probatorios. El teléfono se rompió y fue llevado para arreglo días antes de la denuncia, explicó la testigo.

Durante su testimonio, la fiscal de Cámara 1, Carolina Monte Riso, le hizo ver a la mujer que en una declaración previa, también en sede judicial, ella había manifestado todo lo contrario, es decir, que ella, en el teléfono de él, no había visto comunicaciones de la chica, pero sí de otras mujeres. Interrogada por el juez Flores al respecto, dijo que, por el tiempo que había pasado entre el hecho y ese testimonio, aquello que refirió en primera instancia “era con más recuerdo”.

La madre del acusado tiene, en total, diez hijos. El acusado es el segundo de los que tuvo con su primer marido. Tras enviudar, conoció al padre de sus hijos menores. La víctima es la más chica de todos.

Recordó ayer que el mismo día que ocurrió, su hija le contó sobre el abuso y fueron a la Policía y a hacerla examinar. Dijo que enfrentó a su hijo, que lo interrogó y que él le negó lo ocurrido y que acusó a su hermana de ser una mentirosa. A partir de ese momento, cortó la comunicación con él.

La víctima indicó que no ha tenido atención psicológica. En otro tramo de su pasaje expresó que aún se siente mal por lo sucedido y que tiene culpa, ya que por esto, la hija de su hermano, a quien quiere mucho, crece sin su papá al lado, ya que está en el Penal.

La mamá de la joven también manifestó sentir culpa, por haber permitido que su hija se fuera a pasear con su hijo, aun cuando confiaba en él y nunca advirtió nada extraño. “No tendría que haberla dejado ir, por eso me siento responsable”, explicó, con congoja.