Casi 390 mil puntanos están habilitados a votar en las PASO

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizan hoy en San Luis tienen 389.831 electores habilitados para votar en 236 escuelas de toda la provincia, que contarán con 1.219 mesas de votación. Del total de personas que asistirá a las urnas, 195.330 son varones y 194.501 mujeres. Además, fueron incluidos 10.498 adolescentes (5.252 varones y 5.246 mujeres) de 16 y 17 años que podrán sufragar por primera vez si así lo quisieran, ya que el voto para ellos es optativo. Respecto al padrón que se utilizó para la anterior elección nacional de 2017, se sumaron 12.952 nuevos ciudadanos. También habrá un total de 300 delegados judiciales distribuidos en los nueve departamentos, y la totalidad de autoridades de mesa designadas es 2.438.

La secretaria electoral federal, Sonia Randazzo, destacó que “para emitir el voto se recibe el último documento que haya tramitado la persona. La Cámara Nacional Electoral ha informado que se puede votar con Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, el Documento Nacional de Identidad (DNI) de tapa verde, el DNI de tapa celeste y el DNI actual en formato tarjeta digitalizada. Por supuesto que no sirven ni el pasaporte, ni la CIPE, ni la constancia que emite el Registro Civil de que el documento está en trámite”. Y aclaró que todos estos formatos están habilitados “siempre y cuando sean los que figuran en el padrón”.

Asimismo, la funcionaria detalló que “a ninguna persona se la dejará votar con otro ejemplar del documento que no sea el que se encuentra en el padrón. Es importante que el elector se fije antes de ir a sufragar en el sitio www.padron.sanluis.gov.ar el lugar asignado y el número de mesa; y la pestaña que indica el tipo de ejemplar que está señalado con la letra E y otra que puede ser A, B o C. Eso determina el tipo de ejemplar habilitado. Si la persona va con un ejemplar anterior, no podrá emitir su voto”. También recordó que “desde el año 2011 ya no se agregan más electores al padrón en el momento de la votación. A los agregados los hicimos en esta secretaría con una impresión igual a la del padrón, distribuidas a los presidentes de mesa”.

Randazzo destacó que el recuento definitivo “está a cargo del juez federal Esteban Maqueda y de esta secretaría. Comenzará el miércoles a partir de las 18 y a las 24 horas ya debería estar finalizado, en caso de que el acto se haya desarrollado de manera normal”. Sin embargo, aclaró que “como se trata de elecciones nacionales, tenemos que esperar los resultados que informe la Cámara Nacional Electoral respecto de los electores procesados privados de su libertad y el escrutinio de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior”.

Este año se incorpora una novedad al escrutinio provisorio, que está a cargo del Ministerio del Interior del gobierno nacional. Luego de finalizados los comicios, las autoridades de mesa junto a los fiscales de los partidos deben confeccionar el acta y el telegrama con el resultado final de cada urna. Antes de entregarlo al oficial del Correo —que lo lleva a la sede central ubicada en Avenida Illia y San Martín—, ese acta pasa por un escáner que estará a cargo de otro representante del Correo. Después, cada fiscal puede tomar una fotografía de esa imagen para constatar que es igual a la del acta original y luego el operador la envía (vía Internet) al centro de cómputos del Correo para que esos datos sean cargados al escrutinio provisorio.