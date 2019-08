El Gobierno homenajeó a Alfredo “Puli” Villegas

A poco más de 48 horas del histórico triunfo en los Juegos Panamericanos, Alfredo “Puli” Villegas fue homenajeado en San Luis. Pasadas las 18:00, el flamante medallista fue recibido con una ovación por el equipo del Programa Deportes, familiares, jóvenes deportistas y fanáticos que no se quisieron perder el encuentro.

Luego de entonar el Himno Nacional, la titular de Deportes, Cintia Ramírez, entregó una placa de reconocimiento a Villegas, al mismo tiempo en que agradeció por su compromiso, entrega y por levantar la Bandera Argentina y de San Luis a lo más alto.

“Estoy muy feliz. No puedo creer tanto cariño y que me reciban así. Me hacen sentir súper importante”, dijo el “Puli”, que hoy festejó por partida doble, ya que cumplió 28 años.

“Agradezco a mi familia porque me ayudan a conformar un gran equipo. También al gobernador por el apoyo de siempre y por haber construido este hermoso estadio que nos permite prepararnos de la mejor manera y en nuestro lugar para las competencias”, agregó.

Cintia Ramírez, por su parte, no ocultó el orgullo que le genera que un puntano haya regresado a la provincia con una medalla dorada de los Juegos Panamericanos: “Es un ejemplo para todos. Estamos felices por él y por el deporte de San Luis, porque es nuestro embajador. Se merece este reconocimiento y no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar junto a él”, dijo.

Fuente: Programa Deportes