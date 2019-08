Un barbero cortó el pelo gratis para los chicos que desfilan

Ivo Carabajal montó una peluquería móvil en el corazón de la plaza San Martín, de Justo Daract, para cortarle el pelo a los chicos que serán protagonistas en el desfile en honor a San Martín más característico de la provincia. Desde las 14:30 se dedicó a lookear a los niños y jóvenes, acompañado de música y unos mates que estuvieron a cargo de sus amigos que se acercaron para acompañar y a ponerle alegría a la jornada solidaria. Muy contento por los resultados y por el acompañamiento de la gente, el peluquero adelantó que quiere repetir nuevamente la actividad antes del sábado para aquellos que no se enteraron con tiempo de la propuesta.

“Siempre estuve muy cerca de la solidaridad, me gusta mucho ayudar a la gente porque vengo de abajo y sé muy bien lo que son las necesidades. En esta oportunidad decidí contribuir con los chicos para que puedan ir bien prolijos al desfile, sabiendo que a todos nos gusta estar presentables para ese tipo de actos”, expresó Ivo, que a sus 21 años ya lleva tres dedicándose al rubro y actualmente tiene una barbería en su casa, en el barrio Independencia.

Durante la semana recibe en su barbería, ubicada en Rivadavia 121, todo tipo de alimentos, ropa, calzado y juguetes, que luego separa y pone en condiciones, para repartir en los distintos comedores de la ciudad.

Autoconvocado, el muchacho llegó a la plaza con un banquito y una mochila que contenía toallas, capas, tijeras, un rociador, un peine, dos máquinas para realizar los cortes, una navaja para emparejar, un espejito rectangular y algunas cremas y geles que, junto con un chupetín o un caramelo, fueron el toque final para cada uno de los que iban pasando por el “salón” al aire libre.

“Es una satisfacción muy grande que la gente y sobre todo los chicos se copen con esta propuesta. De esta manera podría hacer seguido estas campañas, que incluso voy a ver si puedo volver antes del sábado para asistir a los que no alcanzaron a enterarse”, manifestó el barbero, luego de haberle “dado una mano” a varios niños que no tienen la posibilidad de pagar un corte en una peluquería, que hoy en día no bajan de los 150 y 200 pesos. “Hay madres que están solas y tienen varios hijos, y como está la situación económica sé que no lo pueden hacer. Recuerdo que mi mamá también estuvo en ese lugar, conmigo y mis tres hermanos, y eso me motiva más a ayudar a los que más necesitan”, contó Ivo, mientras le emparejaba la patilla a uno de sus clientes.

La jornada se extendió durante toda la tarde. Luego de haber recibido varios gestos de agradecimiento y felicitaciones, el joven peluquero adelantó que en su proyecto está la idea de seguir realizando más acciones que tengan que ver con la solidaridad, involucrando su oficio. "Ayudo de esta manera porque es lo que está dentro de mis posibilidades y lo que más me gusta hacer. Más adelante me gustaría cortar el pelo a cambio de donaciones", señaló con mucha emoción.

Solidario. Por la gran convocatoria, desea repetir la propuesta.