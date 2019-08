La Justicia confirmó la condena de prisión perpetua para Nahir Galarza

Este viernes la Justicia rechazó el pedido de la defensa de Nahir Galarza que el hecho se considere "homicidio culposo" y confirmó la condena de prisión perpetua que le impusieron por el crimen de Fernando Pastorizzo.

Los magistrados Silvina Gallo, Darío Perraud y Adolfo Lafourcade decidieron este mediodía por unanimidad confirmar la sentencia impuesta en primera instancia a la joven, quien no concurrió a la audiencia y optó por permanecer en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, donde está detenida.

Los abogados de la joven de 20 años, José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, habían presentado un recurso de apelación a la condena a prisión perpetua por considerar que el crimen de Pastorizzo debe considerarse un "homicidio culposo", ya que los disparos que recibió fueron "accidentales". Ademas, plantearon que Galarza no fue juzgada "con perspectiva de género".

Por su parte, el fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, quien intervino en el debate oral junto a Sergio Rondoni Caffa, sostuvo que debía confirmarse la sentencia, que "no se afectó el debido proceso" y que Galarza "no era víctima de violencia de género".



En la misma línea se pronunciaron las querellas de parte del padre y la madre de Pastorizzo.



Tras realizar una "revisión íntegra" de la condena impuesta a Galarza por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú el año pasado, los camaristas resolvieron este mediodía rechazar el recurso de apelación.



Por ese motivo, la joven continuará cumpliendo su condena a prisión perpetua por "homicidio calificado por la relación de pareja" de Pastorizzo, que aún puede ser apelada por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia entrerriano.



El crimen de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado en defensa propia.



La defensa sostuvo que Galarza y Pastorizzo no habían tenido una relación de noviazgo y que la joven había sido víctima de violencia de género-



Finalmente, el 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, condenó por unanimidad a Galarza a la prisión perpetua por "homicidio calificado por la relación de pareja".



Télam