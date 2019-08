Colón clasificó a semifinales al golear al Zulia

Colón se impuso a Zulia de Venezuela por 4 a 0 y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras un interesante partido disputado el jueves por la noche en el estadio ‘Brigadier General Estanislao López’, por la revancha de los cuartos de final del certamen.

En el complemento el ‘Sabalero’ consiguió desnivelar a través de los tantos de Wilson Morelo al minuto, Luis Rodríguez, a los 19, Tomás Chancalay, a los 36, y Federico Lértora, a los 44.

La formación venezolana terminó el cotejo con nueve hombres por sendas expulsiones de Gabriel Benítez, a los 27 minutos del segundo período y Jerry León, a los 31 de la misma etapa.

El rival de Colón en la próxima llave de la Copa Sudamericana saldrá de la choque que tendrán la semana que viene en Belo Horizonte, Atlético Mineiro (Brasil) y La Equidad (Colombia).

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emanuel Olivera, Marcelo Estigarribia; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Zulia: Leonardo Morales; Daniel Rivillo, Jerry León, Andrés Maldonado, Gabriel Benítez; Frank Feltscher, José Martínez, Evelin Hernández, Albert Zambrano; Brayan Moya y Junior Paredes. DT: Francesco Stifano.

Goles: ST: 1’ Morelo (C), 19’ L. Rodríguez (C), 36’ Chancalay (C), 44’ Lértora (C).

Cambios: ST: al reinicio, Wilson Morelo por Vigo (C), 21’ Matías Fritzler por N. Leguizamón (C), 26’ Luis Paz por Zambrano (Z), 32’ Tomás Chancalay por Aliendro (C), 34’ Miguel Celis por Paredes (Z).

Incidencias: ST: 27’ expulsado Gabriel Benítez (Z), 31’ expulsado Jerry León (Z).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Estadio: Colón.