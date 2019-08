"Terranova" presenta su disco debut "Primeros pasos"

Lejos de ser un inicio, la presentación del primer disco de "Terranova" es tomada en realidad como el broche de oro de una etapa en la que recorrieron varios escenarios y convocaron a un público fiel que los acompaña hace dos años. El ahora quinteto tiene proyectado empezar con un repertorio nuevo para la próxima temporada de festivales y presentaciones, y volver a ingresar a un estudio de grabación cerca de fin de año para materializar nuevas canciones.

Pero el paso a paso hace que el grupo se enfoque por ahora en el show que esta noche, a las 22, darán en "El Rodeo Multiespacio", el local que queda a pocos metros de la terminal de ómnibus. La entrada para el show cuesta 100 pesos.

“El lanzamiento del CD corona el cierre del espectáculo. Arrancamos al revés, porque ya estamos trabajando en el material nuevo”, contó Ricardo Gómez, la voz del grupo folclórico ahora integrado también por Fernando Carranza en el bajo, Brian Gatica en primera guitarra, Dante Vílchez en guitarra rítmica y Mauricio Sosa en percusión.

Los músicos componen una agrupación muy heterogénea, ya que atraviesan diferentes edades y eso le da una identidad especial tanto con su público como con su repertorio. “Somos de distintas generaciones en el grupo. Yo tengo 45 años, Dante 35 y el resto son veinteañeros, son distintas formas de ver la vida y de gestar todo. Todo fue a pulmón. Nosotros vamos haciendo nuestro camino, nos encargamos de todo y por eso se disfruta tanto, son pequeñas cosas que vemos como sueños”, comentó el cantante.

Hace dos semanas, los integrantes del grupo finalizaron la producción el disco, que fue grabado en tres momentos y lugares diferentes. Un puñado de canciones fueron registradas gracias al Municipio puntano, en el estudio que posee la Comuna; otros fueron llevadas a cabo gracias al concurso "La Punta canta", en esa ciudad; y el resto se grabó en un estudio privado, con los costos a cargo del grupo.

En disco tiene 13 temas que recorren ritmos autóctonos como la chacarera, zamba, cueca y gato cuyano y chamamé. “Tenemos un tema al que llamamos Himno a Juana Koslay y una cueca escrita por Nazareno Bizzotto que se llama 'Recuerdos de mi niñez' y habla de El Chorrillo. El resto son covers”, detalló Gómez.

El nombre del disco, “Primeros pasos”, esconde la incertidumbre y el entusiasmo por los inicios en la carrera musical. “Es justamente porque es la primera experiencia. Es algo que no estaba pensado, no estaba en los planes. Siempre digo que con "Terranova" no teníamos expectativas, nos juntamos por un trabajo práctico de la Escuela de Formación Artística (EFA) y vimos que gustaba y nos gustaba y comenzamos a transitarlo. Lo que vino fue sin buscarlo prácticamente”, recordó el músico.

De ahí surgieron muchas ideas que tuvieron un largo camino: “Empezamos a ver cómo hacer para grabar, para subir nuestro material a las redes. Llegó un momento que quisimos redondear lo que estábamos haciendo porque arrancamos con nuevos shows y nuevos repertorio".

La llegada de "Primeros pasos" es una forma de disfrutar el momento especial que vive "Terranova". Gómez dijo que todavía no toman real dimensión de lo que es grabar un CD y que la gente se los pida y lo quiera comprar. En breve, el grupo iniciará los trámites para subirlo a Spotify.

El cantante de "Terranova" también adelantó que para el próximo disco ya están trabajando en tres temas propios. “Lo vamos a presentar en diciembre o en enero, la idea es hacernos cargo de la grabación, estamos viendo el tema de los costos”, explicó y adelantó que ya tienen varias fechas confirmadas para los festivales de verano: “Pinta bien la temporada”.

"Terranova" presenta "Primeros pasos"

Día: viernes 16

Hora: 22:00

Lugar: El Rodeo Multiespacio

Avenida del Fundador Km 4,7

Entrada: 100 pesos