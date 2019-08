Lucas Ambrogio cumplió un sueño: debutó en Primera División

Sin esperarlo, pero con el deseo que su sueño se haga realidad, el villamercedino Lucas Ambrogio vivió el viernes por la noche el paso que todo futbolista desea para su carrera deportiva: debutar en Primera División. “La verdad que fue una sensación muy linda. Después de tantos años, de tanto esfuerzo, hubo una recompensa”, contó el delantero desde Buenos Aires en diálogo con el Diario de la República, tras vivir sus primeros minutos en Primera, frente a Banfield, por la fecha 3ª fecha de la Superliga vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors.

El partido contra el “Taladro” marchaba favorable al “Bicho” (3-1), cuando el entrenador Diego Dabove, a 4 minutos para el final, decidió el cambio que quedará grabado en la memoria de Lucas. Ingresó en lugar de Damián Batallini, autor de uno de los goles, y con la casaca número 29 en la espalda. A pesar de estar poco en el campo de juego, cumplió y se retiró feliz por el triunfo, por su actuación y por el apoyo del DT.

“Nunca imaginé que iba a entrar, pero bueno, al pasar los minutos capaz que se acrecentaron las chances. Al último cuando me llamó Dabove me sorprendí un poco. Él me dijo que viviera el juego, lo disfrutara y me divirtiera”, comentó Lucas, luego de lo que fue una jornada mágica y dejar atrás casi 3 años de lucha (llegó en 2017) en el “semillero del mundo”.

— Más tranquilo ahora, ¿cómo te sentiste en tu debut?

—Estuve pocos minutos pero me sentí bien. Es bueno empezar a sumar minutos en la Primera. La verdad que me fui contento y muy conforme.

— ¿Qué se te vino a la cabeza al momento de entrar?

— El esfuerzo tremendo que hice de chico y el de mis viejos para que yo esté acá. Es difícil dejar la familia, la casa, pero después te acostumbrás y te adaptás rápido.

— ¿Cómo es la relación con Dabove?

— Me llevo bien. Es una persona muy buena que me hace sentir cómodo, me da la confianza que se necesita para jugar en un plantel con gente de mucha experiencia, lo cual no es fácil.

— ¿Cómo es compartir vestuario con Hauche y Silva?

— Es un sueño. Los veía de chico en la televisión y estar con ellos es una alegría enorme. Ahora hay que tratar de aprender de ellos. Silva (suspendido provisoriamente por dóping positivo de cuando jugaba en Gimnasia) siempre me dice que cualquier problema que tenga le consulte. Todos son buenos compañeros y dan consejos.

— ¿Qué creés que cambiaste desde que llegaste?

— Aprendí muchísimo. No estaba acostumbrado a usar los brazos, los perfiles con el control de la pelota. De chico no había adquirido eso y de a poco me fui adaptando al roce.

A pocas horas del debut, Lucas vive y disfruta un sueño que ya es realidad. Sabe que dio que un primer paso importante, pero ahora quiere ir por más. “El objetivo es tratar de sumar minutos en Primera y afianzarme en el equipo”, destacó.

Argentinos jugará el próximo miércoles en Salta ante San Martín de Tucumán, por los 32avos. de final de la Copa Argentina. Y si bien Dabove no dio la lista de concentrados, el villamercedino se ilusiona con estar.

Lucas quiere convertirse en una pieza siempre útil para el “Bicho” de La Paternal. Por ahora, sumó minutos y experiencia.