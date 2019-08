Investigan si Nahir Galarza quiso fugarse del penal de Mujeres de Paraná

Las autoridades de la cárcel de Mujeres de Paraná, Entre Ríos, investigan si Nahir Galarza planeó escaparse el domingo en el que se desarrollaron las elecciones PASO.

Una celadora del penal encontró un muñeco de trapo con pantalón, buzo y capucha en su celda, y las otras presidiarias señalaron que intentaba imitar la fuga de Alcatraz.

“Desmentimos esta locura. Estamos indignados con la prensa porque existen cosas más importantes en el país como para ocuparse de nuestra hija, que no es una persona mediática. Esto pasa a ser una violencia hacia ella que sale de los medios. Comenzaron pidiendo la perpetua y ahora quieren ponerle grilletes. Nos parece terrible todo esto porque ella no armó ningún muñeco y no quiere escapar", dijeron los padres de Nahir, Yamina y Marcelo Galarza, a Infobae.

Según trascendió la foto del muñeco de trapo fue incorporada al expediente y se investiga si Galarza planeaba escapar junto a otras dos internas. “Otra posibilidad es que se trate de una broma interna", dijo una fuente judicial al mismo medio.

La joven de 20 años cumple cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú.