De Rossi sobre su llegada a Boca: “Me cambió la vida”

El mediocampista Daniele De Rossi aseguró que elegir jugar en Boca, a los 36 años, le "cambió la vida", pero dijo sentirse feliz por la decisión que tomó: "tenía que hacerlo antes de terminar mi carrera".

"Esta es una decisión importante, no solo para mí, sino también para mi familia. Extraño a mi hijo y mi mujer, que llegarán en dos semanas. Esto me cambió la vida. No voy a estar 10 años porque estoy ya en el final. Tenía que hacerlo antes de terminar mi carrera porque era un desafío y era algo que yo quería", indicó en declaraciones a TyC Sports.

De Rossi, quien se encuentra en Ecuador a la espera del partido de Boca ante Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores, indicó que este paso por Boca lo vive "con mucha alegría", pero dijo que no tuvo tiempo de asimilar "toda la atmósfera" que ya se puso a jugar.

En ese sentido indicó que el fútbol en Argentina "se vive de una manera muy caliente", y agregó que en parte "es algo parecido a lo que pasaba en Roma", donde jugó 18 años.

Hasta el momento De Rossi jugó dos partidos con Boca, ante Almagro por la Copa Argentina y frente a Aldosivi de Mar del Plata por la Superliga, y aseguró que aún "es temprano para dar un juicio de valor, pero me encontré muy bien con los compañeros y la manera de pensar del mister (Gustavo) Alfaro".

"El plantel es muy bueno, tenemos mucha calidad y la actitud que tiene este club, no se ve en muchos equipos grandes. Acá hay mucha calidad, no pensaba que el plantel tenía eso. En Argentina se pasa muy rápido de defender a atacar. En Italia hay algún momento para pensar y respirar, algo que acá no pasa", comentó.

El jugador que nació en Roma destacó el encuentro que tuvo con Diego Maradona en su casa, y aclaró que cuando llegó al club no quería "nada especial ni particular" para él, pero sí conocer al ex capitán de la Selección argentina.

"Estaba sentado en un sillón con el más grande de todos y me trató como si fuéramos amigos de toda la vida, y es algo que me quedará para siempre", explicó.

Cuando se refirió a su decisión de llegar a Argentina, De Rossi indicó que "la verdadera revolución será cuando vengan algunos jugadores de 25 o 26 años desde Europa", aunque admitió: "Obvio que si me decían de venir acá esa edad no habría venido".

"A veces se piensan que Argentina es malo, por las noticias que había, pero sabía que el plantel y los hinchas me iban a recibir bien", comentó.

En cuanto a un posible cruce con River en la semifinal de la Copa Libertadores, De Rossi estimó que será "un partido inolvidable, como fue la final del año pasado".

"Es un partido muy caliente que se sigue en todo el mundo. Cuando se juega, se despiertan todos a la noche para verlo. Pero pensar en Boca-River en semis, no sé, primero hay que pasar a Liga de Quito y no hay que subvalorar y luego pensar en Banfield", argumentó.