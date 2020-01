De Rossi se despidió del fútbol en Boca Juniors

En conferencia de prensa, el volante italiano tomó “una decisión definitiva” y volverá a su país para vivir con su hija.

“Me despido de Boca y del fútbol: es una decisión definitiva”, dijo con seguridad el volante italiano Daniele De Rossi y sacudió así al entorno del club Boca Juniors al confirmar que no integrará el equipo conducido por Miguel Ángel Russo. El mediocampista estaba en los planes del nuevo DT pero vivir con su hija Gaia pesó más en la decisión del jugador europeo.

“No pensaba que podía amar a otro club que no sea Roma, una parte de mi corazón se queda en Boca”, resaltó De Rossi, acompañado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal. El ahora ex futbolista xeneize hizo pública la determinación porque quiere estar más cerca de Gaia, su hija de 14 años (De Ross tiene dos hijos más con su segunda pareja), y por tal razón rescindió el contrato que lo une con el club hasta mediados de 2020. “Lo que se vive en Boca no se vive en ningún otro lado", indicó el ex futbolista italiano.

“Me extraña y la extraño, no hay otro tipo de problema”, aseguró De Rossi, ex jugador de la Roma y campeón con la selección de Italia en Alemania 2006, declaró en la conferencia de prensa que se realizó en el complejo Pedro Pompilio, que volvió a Argentina la semana pasada -de sus vacaciones en Italia- y para cumplir su contrato con el club de la Ribera. De Rossi solo convirtió dos goles en los siete partidos que jugó en Boca (cinco por la Superliga, uno en la Copa Libertadores y otro por la Copa Argentina).

Fuente: Agencias