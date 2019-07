Boca presentó a Daniele De Rossi que dejó frases para los hinchas

Este lunes por la tarde, en el salón "Juan de Dios Filiberto", el presidente Daniel Angelci presentó al ex capitán romano, que el viernes había firmado su vínculo por un año con opción a seis meses más. "Parte de esto y sentirlo dentro de la cancha", dijo el volante campeón del mundo con Italia.

Bailando una prolongada tarantela. Así están los hinchas de Boca con la llegada del romanista Daniele de Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006 y multicampeón con Roma de torneos en nacionales.

El volante de 36 años fue presentado este lunes por la tarde en el salón "Juan de Dios Filiberto" de La Bombonera y tuvo su primer contacto con la prensa argentina que estaba deseosa de preguntarle.

El primero en tomar la palabra fue el presidente del club Daniel Angelici que expresó: "Es un día muy importante para nuestro club porque presentamos a un jugador de extensa trayectoria internacional. La diferencia es que yo soy 'tano' y el es 'romano', pero de todos modos estamos orgullosos con eso", completó Angelici.

En cuanto a la fecha del debut de De Rossi en Boca, la idea de los dirigentes es que sea presentado en la tercera fecha de la Superliga contra Aldosivi de Mar del Plata en La Bombonera, el domingo 18 de agosto.

A su vez, existe la chance de que el estreno con la camiseta de Boca sea el martes 13 de agosto frente a Almagro por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Ciudad de La Plata, pero la fecha exacta se definirá en los próximos días.

Tras la palabra del presidente y un video de 2 minutos en el que gente del barrio le da la bienvenida, el experimentado mediocampista tomó la palabra y dejó algunas perlas.

Las frases de De Rossi

Sobre los hinchas de Boca y su recibimiento

"Es algo increíble el recibimiento que tuve cuando llegué el jueves a las 6 de la mañana a Argentina. Algo impensado, pero llego porque prevaleció las ganas de jugar al fútbol".

El fútbol argentino

"Pienso que por lo que he visto hasta acá, Argentina es un lugar adecuado, bueno para actuar. Lo que quiero es jugar al fútbol. En un ambiente que me da estímulos. Que es lo que necesito".

Como está su forma física

"Yo me entrené duro todos los meses que no jugué. Voy a necesitar una semana o diez días para actuar, eso lo determinará el DT (por Gustavo Alfaro). Un partido más o menos no altera lo que vengo a hacer en este año"



Los objetivos para este año

"El objetivo de Boca es el de ganar todo y vengo a dar mi aporte, pero la prioridad es la Libertadores. El equipo está concentrado para que las cosas vayan bien".

Su amor por Diego Maradona

"Tuvo importancia Maradona en el momento que empecé a seguir a Boca. No podés no enamorarte de un jugador como Maradona. Hay una locura en torno a este equipo, un amor muy fuerte, que Diego siempre lo hizo sentir"

