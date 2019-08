ULP Virtual: gran interés en el primer día de inscripción

En apenas un año, la Universidad de La Punta (ULP) a través de su modalidad semipresencial supo posicionarse como una de las opciones principales para que los puntanos realicen sus estudios universitarios. Tiene más de veinte mil alumnos estudiando actualmente, y en el primer día de preinscripción para la cursada del año 2020, ya se anotaron casi 600 personas en alguna de las 70 carreras que ofrece la casa de estudios. Indicaron que hay tiempo de inscribirse hasta el 20 de setiembre.

"Empezó la etapa de preinscripción y ya estamos conformes con la respuesta que tuvimos de la gente", manifestó Alicia Bañuelos, rectora de la ULP, sobre los 576 preinscriptos que había hasta ayer a las 17. Entre las más elegidas estuvieron administración y contador, además de geografía y sociología, representando a las nuevas carreras que se ofrecen. Sin embargo, todas quedaron muy por detrás de la Licenciatura en Enfermería.

"Hay una necesidad en el mundo entero de enfermeros y cada vez creemos que va a ser más porque la esperanza de vida aumenta y es una profesión muy buscada", indicó Bañuelos.

Los que estén interesados en cursar deberán ingresar a www.virtual.ulp.edu.ar, donde podrán consultar la variada oferta académica que hay con todos sus detalles: qué titulo ofrece, el marco legal, los objetivos, destinatarios, carga horaria, material de estudio y requisitos.

Para estar inscriptos, hay que anotarse de forma online y presentar luego la documentación

Quien también es ministra de Ciencia y Tecnología agregó: "Una vez que deciden la carrera, entran a 'Mis Datos' y se preinscriben con un usuario, DNI y contraseña. Luego confirman la dirección de mail a través de un correo que se les enviará. Con eso quedan preinscriptos, pero tendrán que llevar la documentación requerida, que es diferente para cada carrera".

La rectora confirmó que la etapa de inscripción finalizará el 20 de setiembre. Es decir que para esa fecha los interesados tienen que haber hecho la preinscripción online, además de haber presentado la documentación solicitada en alguna de las 16 sedes que tiene la ULP en toda la provincia, algo que ya pueden hacer a partir de hoy.

Los alumnos pueden entregar los papeles requeridos en Villa Mercedes, Nueva Galia, Arizona, Anchorena, Unión, Buena Esperanza, Quines, Luján, Villa Larca, San Francisco del Monte de Oro, San Luis, ULP, La Punta, Villa de Merlo, Santa Rosa del Conlara y Tilisarao.

La cursada de materias comenzará en el primer cuatrimestre del 2020 y, tal como pasó el año pasado, también habrá un curso introductorio que ayudará a los alumnos a acercarlos al ritmo de trabajo necesario, teniendo en cuenta que algunos se alejaron de los libros por muchos años.

"La ULP Virtual es una opción muy interesante porque la situación económica del país es difícil", Alicia Bañuelos.

Bañuelos comentó lo que espera para el segundo año de la plataforma: "No tengo en mente ningún número en particular de inscriptos pero sabemos que la situación económica a nivel nacional es complicada y, en ese sentido, muchos padres que habían pensado en mandar a sus hijos a estudiar afuera, ahora quizás no pueden. Con lo cual, la ULP Virtual pasa a ser una opción más que razonable. También las expectativas pasan por aquellos que no viven cerca de una ciudad grande, a los que se les hace difícil la asistencia. Para ellos también es una posibilidad gracias a la conectividad que hay y los dispositivos".

Respecto a ello, es importante destacar que el Gobierno amplió la red de conexión Wifi 3.0 con nuevas antenas, además de continuar con la entrega de tablets y notebooks a diferentes sectores de la sociedad.