Vecinos del Eva Perón se quejan por un basural que nadie limpia hace 5 años

Vecinos del barrio Eva Perón (Anexo III), en el extremo norte de la ciudad de San Luis mostraron su preocupación por un enorme terreno privado que se volvió un basural en los últimos cinco años, debido a la propia gente que vive en la zona es quien arroja ahí sus desechos. Reclaman que el dueño accione con la limpieza y que el Municipio coloque contenedores, ya que aseguran que en el barrio, muchas personas no tienen dónde tirar sus desperdicios.

El terreno es enorme y se extiende por varios cientos de metros, sobre la calle Riobamba. El viento hizo que las bolsas de basura se desplieguen sobre todo el terreno e incluso trepen hasta la copa de los árboles. Parece parte de la misma naturaleza. La imagen es contundente y se roba las miradas cuando uno circula por ahí.

"Hace cinco años vivo acá y desde ese entonces tenemos el problema. Eso es muy peligroso para los chicos. Tengo cinco niños y varias veces tuve que luchar con el tema de las ratas generadas por tanta basura que se tira todo el tiempo. Es un desastre", afirmó Natalia Andrade, quien vive enfrente del problemático terreno.

Al lado vive Jorge Arrieta, que todos los días tiene que limpiar la basura que le trae el viento. Indicó que "yo quería armar unas canchitas de fútbol para que los niños no anden en la calle, pero con este basural tremendo no se puede y eso me pone mal. Acá tiran de todo, hasta animales muertos. Preocupa el tema de la salud, porque cuando corre viento se siente el olor y durante el verano es mucho peor".

Ambos coinciden en que son los propios vecinos los que arrojan la basura. "Yo no puedo hacerles entender que no lo tienen que hacer. Los reto, discuto con ellos, pero no hacen caso", manifestó Arrieta. "Siempre renegamos nosotros porque los vemos pasar y la tiran como si nada. Arrojan hasta perros muertos y no se puede estar acá por el olor. Es un foco infeccioso y me preocupa por la salud de mis hijos. Gracias a Dios todavía no pasó nada, pero es un peligro porque puede pasar en cualquier momento", sumó Andrade.

Indicaron que se pusieron en contacto con el dueño del terreno y les dijo que iba a tratar de limpiarlo, pero hasta ahora nada ha sucedido, lo que genera incertidumbre en las personas que quieren arreglar el problema. En ese sentido, los dos vecinos también se pusieron de acuerdo en reclamarle al Municipio por una posible solución.

"Sería muy bueno que haya contenedores de basura acá. Nosotros tenemos nuestro cesto y todas las noches pasa el basurero, pero hay vecinos que no tienen y la tiran en ese terreno. Después los perros rompen las bolsas y se genera un desastre", indicó Andrade y quien vive frente a ella, la respaldó:

"No tenemos contenedores en el barrio. Pienso que sería una solución ponerlos en la avenida, porque con eso la gente se va a ubicar. También haría falta un cartel al menos que diga que no hay que tirar basura, que los multen. Algo hay que hacer con esta gente para que entienda".

Un caso similar

Hace poco más de un mes, El Diario de la República publicó un caso similar en el barrio 148 Viviendas, donde en una esquina los vecinos arrojaban su basura, a pesar del cartel que precisamente lo prohíbe.

Si bien las situaciones tienen sus diferencias, sí hubo una coincidencia: los vecinos de los dos barrios reclamaban a la Municipalidad para que coloque contenedores en la zona, ya que muchas personas no tenían dónde arrojar sus desechos.