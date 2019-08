Mujeres debatieron sobre feminismos y política

El encuentro reunió a mujeres de sectores como la medicina, comunicación, política y educación.

Las primeras Jornadas de Debate "Feminismos, Derechos y Políticas" reunieron a cientos de mujeres dispuestas a generar redes en la provincia. Es que el encuentro, el primero organizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, delegación San Luis, convocó a referentes políticas, comunicadoras, educadoras, médicas y feministas "históricas", quienes brindaron sus experiencias y reflexionaron sobre la situación de la mujer en el país, el acceso a educación sexual, salud sexual y reproductiva, y el espacio que ocupa la mujer en la sociedad, dentro de los ámbitos laborales, jurídico, político y familiar.

La jornada tuvo una apertura de lujo. Lily Manini, presidenta de la Asociación por los derechos de las mujeres en San Luis (ADEM), una referente histórica de San Luis; junto a Nina Brugo Marcó, una pionera feminista, quien fue responsable de redactar el primer proyecto de ley para un aborto legal y quien contó, con orgullo, que dijo "presente" en los treinta tres encuentros nacionales de mujeres a lo largo de la historia. Brugo Marcó es abogada de profesión y comenzó su ponencia con un repaso por los derechos que obtuvieron las mujeres a lo largo de los años: desde la Revolución Francesa, en la que la atractiva consigna de "libertad, igualdad y fraternidad" sonaba muy bonita, pero no incluía al sexo femenino; hasta la posibilidad que tuvieron las mujeres argentinas de votar, por primera vez y gracias a una lucha de años, en 1947. "La mujer lucha por todos. No queremos derechos solo para nosotras. Buscamos la transformación social", dijo, ante un auditorio conmovido por sus palabras. Manini relató el panorama en San Luis y el trabajo de la agrupación que fundó, ADEM, en 2005.

Fuera del microcine de la Estación de Interconexión Regional varios stands acompañaron la jornada. Se vendieron pañuelos y pines, hubo una mesa de UPCN y también participó el semanario La Opinión, con una muestra con sus principales tapas con temáticas de género.

La siguiente presentación reunió a periodistas y comunicadoras puntanas, quienes relataron estrategias de trabajo para promover un periodismo no sexista. Olga Lucero y Julieta González, docentes de la UNSL, explicaron actividades y trabajos que realizaron con los estudiantes de las carreras de comunicación y periodismo; María José Corvalán, miembro de la Campaña por el Aborto Legal, reflexionó sobre las noticias que no se cuentan y sobre el lugar que se le da a los temas como el aborto en los medios; mientras que Marina Balbo y Florencia Espinosa, periodistas de este matutino, aportaron datos sobre el lugar de la mujer dentro de las redacciones y empresas de medios, donde son minoría. El final, a cargo de la locutora y parte de la organización de las jornadas, Érica Laporte, tuvo un sentido discurso sobre la "sororidad" femenina y la necesidad de que las mujeres trabajen unidas.

Tras el almuerzo, fue el turno de Stella Maris Manzano, una médica neuquina que comenzó su discurso diciendo que "aborto" no es una mala palabra. "Tiene mucha potencia, no regalemos las palabras", aseguró. "Si vas a hacer abortos te van a atacar, te van a bajar el sueldo y te van a sacar jefaturas, pero vas a tener este amor incondicional", dijo señalando a las mujeres que escuchaban. De despedida, una ovación colectiva. La acompañó en la ponencia Constanza Lupi, representante de la Fundación Huésped.

En la siguiente presentación, Sandra Cabrera, jefa del área Educación Sexual Integral, se explayó sobre el trabajo del equipo y se abrió el debate para reflexionar sobre su implementación en las escuelas. Llegó el turno de las mujeres en la política y la abanderada fue Eugenia Catalfamo, senadora nacional por San Luis, quien relató cómo fueron sus comienzos y las dificultades que atravesó. "Me tocó cruzarme con muchos hombres a quienes no les gustaba nada que una piba estuviera ahí", relató. También les prometió a las mujeres que la ley del aborto "va a salir" y repasó los proyectos que presentó con perspectiva de género a lo largo de los dos años que lleva en la Cámara alta. La acompañaron en la mesa Analía Suárez, Lorena Mercado e Ivana Serrano.

La última presentación estuvo dedicada a las juventudes. Ayelen Mazzina, candidata a diputada nacional y actual concejal de San Luis, destacó el trabajo con los jóvenes que hacen en la provincia y contó que las trabas con las que se encontró a lo largo de su carrera fueron por ser mujer. "Me ha costado mucho estar donde estoy y ser quien soy. La gente se preguntaba cómo había llegado. No tengo apellido de renombre, no soy sobrina de nadie. Soy una mujer comprometida", expresó, mientras levantaba la bandera del orgullo gay. "Crecí en una familia tradicional. Siempre oculté mi condición sexual. Pude salir y aceptarme. Voy a llevar esta lucha hasta el fin", dijo y les recordó a todas las mujeres que las puertas del Concejo están abiertas para acompañar sus proyectos. De la exposición de juventudes también participaron representantes estudiantiles.