El mercado espera una retracción del ganado vacuno

La faena sigue alta, al punto que este año empataría el nivel de 2018, con un número superior a las 13 millones de cabezas. Semejante panorama obligaría a un destete de al menos un 64% en un contexto de creciente faena de vientres para que no se reduzca el stock vacuno.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Agricultura, el rodeo nacional a marzo de este año sumó casi 54 millones de cabezas, lo que significó una variación positiva muy leve de apenas 15 mil animales respecto del total de 2018. Aunque hubo diferentes tendencias, según la categoría que se analice. En el caso de las hembras ya se advertía una tendencia a la reducción. Vacas y vaquillonas cayeron 0,5% y 1,7% respectivamente, mientras que se detectó un incremento de 3,2% en novillos y 5% en novillitos.

La evolución del stock bovino, al menos desde el arranque de la gestión de Cambiemos, venía mostrando un incremento en el número de vacas, pero con un destete que va del 60% al 62/63%, una variación que tiene que ver con el impacto del clima. Ese incremento en el rodeo de vientres se frenó el último año, cuando debido a la crisis financiera los productores comenzaron a desprenderse con más ánimo de esas haciendas. La principal motivación fue que contaron con un incremento de la demanda de China, que paga muy buenos precios que llevan a un recorte de la brecha en las cotizaciones respecto de la que tienen los novillos.

La faena total este año volverá a ser alta y se estima que rondaría, al igual que en 2018, los 13,5 millones de animales. Entonces, “con ese nivel de extracción y para sostener el stock contabilizado a marzo el destete próximo debería ser de 14,8 millones, porque hay que descontar la mortandad estimada en 2%”, explicó el consultor Andrés Halle, quien prefiere no hablar de 'liquidación' sino de 'retracción' del rodeo ganadero, a consecuencia de las condiciones macroeconómicas que vive el país y que llevan a que los criadores no encuentren financiación en bancos ni en empresas proveedoras de insumos o de servicios del sector. Por eso se ven obligados a vender vacas, por la que además paga buenos valores la demanda exportadora.

Crece la faena de vacas pero baja la de novillos y eso deriva en un estancamiento de la producción de carne vacuna que, de acuerdo con la proyección de los primeros 7 meses del año (cuando sumó 1,7 millones de toneladas), rondaría las 3 millones de toneladas; es decir, se alcanzaría el mismo nivel que en 2018.

Al respecto, un documento reciente del Ipcva indica que “en los primeros 6 meses de 2019 se faenaron 3,24 millones de hembras, que representaron el 50,1% del total, mostrando un crecimiento de 7,6% en relación a los primeros 6 meses de 2018. En el mismo período la faena de novillos, novillitos y terneros cayó 11,4%”. El informe aclara que si no se hubiera producido esa caída en la oferta de machos, la faena de hembras significaría el 47% del total, lo que daría por tierra con los argumentos de una liquidación del stock.

La baja en la faena de novillos tiene que ver con el alargamiento de la recría, que para algunos responde a la necesidad de contar con animales de más peso. Pero para el analista Andrés Halle esa intención de producir novillos más pesados sería “la consecuencia de la ecuación económica actual”, que considera negativa debido a los altos costos de engorde con granos a consecuencia del impacto de la devaluación en las cotizaciones de maíz, soja y sus derivados.

Este efecto de la inflación lleva a que se busque aprovechar la buena oferta forrajera de este año, que permite sumar kilos 'baratos' a la invernada. Según Halle, hay una baja en la competitividad de los sistemas de engorde intensivo, motivo por el cual “se alargan los ciclos de producción, dando como resultado una baja en la extracción de novillos”.

Precios de novillos y vacas en Uruguay y Argentina

En Uruguay, el precio del novillo es de U$S4 por kilo en gancho, mientras que por las vacas especiales se paga un valor similar de U$S3,8; en tanto que por la vaca de manufactura la cotización está en torno a los U$S2,45.

En nuestro país, por el novillo se paga alrededor de U$S2,40 y por la vaca especial U$S2m mientras que por la manufactura el precio ronda los U$S1,70. Esos valores se desprenden de las estadísticas que publican los privados y dan cuenta de una enorme brecha que muchos consideran inexplicable entre lo que paga la industria exportadora en Uruguay y en Argentina.

Es cierto que en nuestro país hay retenciones, pero apenas significan el 5% ó 6% del valor FOB de la carne, por lo que no tienen el peso suficiente como para explicar un descuento del 40% en el caso del novillo. En los últimos años, tras los cambios que impulsaron las políticas oficiales que llevaron a la apertura de mercados y a que el país se ubique otra vez en el top five de exportadores mundiales, muchos esperaban que los productores comenzaran a recibir incentivos de precio de parte de la industria que alentaran la producción de novillos.

Pero eso no sucedió, se dijo en un primer momento que las fábricas tenían muchos años de retraso en las inversiones y que deberían ajustar su infraestructura para superar las visitas de los diferentes servicios sanitarios. Luego el argumento fue que no había más demanda de los mercados que llevan novillos y finalmente que al no haber financiación acorde a lo que puede pagar el negocio todo salía del ingreso que genera la exportación. Finalmente se argumentó que las plantas de faena están utilizando el 100% de su capacidad instalada por la fuerte demanda de vacas por parte de China, también se explicó que la crisis del valor de los subproductos afecta las cuentas de las empresas. Por esos y quizá también por otros motivos más, el productor está recibiendo un valor muy inferior al que se paga en Uruguay.

Se profundiza la crisis de los subproductos ganaderos

De la faena vacuna, además de carne, se obtienen otros productos como cueros, sebo o expeller que en primer lugar, y sobre todo para las empresas que brindan el servicio de faena a terceros, sirven para cubrir costos fijos como por ejemplo los salariales. En segundo término el “recupero de faena”, es decir el ingreso por la venta de esos subproductos, o como se los comenzó a llamar en los últimos años "co-productos” debido al peso que tenían en la definición del resultado económico de las empresas, le mejora el poder de compra no solo a las fábricas, sino también a los usuarios. Y en tercer término ese ingreso ayuda a evitar que las mejoras en el precio de la hacienda o los notables incrementos de costos, como por caso los salariales o de la energía, no se trasladen o se haga un traspaso parcial o progresivo al valor del producto en la góndola.

En los últimos años hubo cambios importantes en cuanto a la participación del cuero en el ingreso por las ventas de subproductos por la menor demanda de la industria automotriz. Sin dudas ese fue un factor bajista. Pero no podemos dejar de señalar que la caída del ingreso que perciben los frigoríficos tiene que ver con la concentración del mercado en pocas curtiembres, que dominan el negocio ayudadas por las políticas oficiales que no permiten la exportación de cueros por partes de las empresas cárnicas. El Presidente prometió en al menos 2 oportunidades a la Mesa de las Carnes liberar su comercio, pero nunca hubo novedades respecto de la implementación.

Hoy el precio del cuero de novillo se paga en Córdoba $9 por kilo, el mismo valor que tenía a fines de 2015, cuando el precio del kilo de novillo y del dólar rondaban los $15. A eso hay que agregar la inflación de 2016, que rondó el 38%, de 2017 (26%) y de 2018 (48%). Pero además hay que tener en cuenta que las curtiembres no están pasando precios por el cuero de vacas de consumo y conserva o toros, los cueros de esas categorías no tienen demanda y eso genera un problema económico a las industrias cárnicas, pero conlleva además un riesgo ambiental.

Y como si esto fuera poco, también bajó el valor de otros subproductos. El expeller con 45% de proteínas cotiza en $7 cuando hace un mes su valor era de $8,50. La caída en solo un mes fue de 18%. En el caso del sebo con 3% de acidez, su precio actual es de $16. La baja fue de 19%.

La pérdida de ingresos vitales por estos subproductos es uno de los motivos que impiden que se pague más por la hacienda, pero también imposibilita que se frene el traslado de costos al valor de la carne.