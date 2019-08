“No está en su sano juicio”, dijo Caniggia tras las declaraciones de Mariana Nannis

El ex futbolista Claudio Paul Caniggia sostuvo que Mariana Nannis "no está en su sano juicio", después de que su esposa lo tildara de violento, mujeriego y adicto a las drogas en el programa del domingo por la noche de Susana Giménez.

Tras las explosivas revelaciones de la mediática esposa de Cannigia, el ex futbolista, acusado por su esposa de ser una persona violenta, adicta a la prostitución y a las drogas, publicó su descargo en redes sociales.

"Una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis urgente, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania", expresó Cannigia.

En el mismo sentido, indicó: "Éste es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve (...) Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte".

Para echar más leña al fuego, Alexander Caniggia salió a criticar a su padre: "Es un HDP, una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió en redes sociales.

Mi padre es un HDP una lacra humana para mi no existe. AMO A MI MADRE QUIEN ME ENSEÑO A RESPETAR A LAS MUJERES❤️. — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 26, 2019

Este lunes también la presunta novia del "Hijo Viento", Sofía Bonelli, salió al cruce de las declaraciones de Nannis, que la calificó de "prostituta y drogadicta".

"Me da lástima. Pobre señora", dijo la joven de 26 años, y agregó: "Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro".

"El nivel de violencia que maneja... Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando así de otra, patético", expresó Bonelli, la supuesta "tercera en discordia" entre Caniggia y Nannis, quienes tras casi 30 años de relación están enfrascados en un virulento proceso de divorcio.