Mariana Nannis denunció que Caniggia la golpeaba y que padece graves adicciones

En medio de un inminente divorcio y luego de que Claudio Paul Caniggia pidiera, a través de sus redes sociales, una pericia psiquiátrica para Mariana Nannis, la mediática fue entrevistada por Susana Giménez en su programa y reveló los problemas que atravesó durante su matrimonio con el ex futbolista.

"¿Están divorciados?", fue la primera pregunta de la diva. Y con su verborragia de siempre, Nannis fustigó a Caniggia y reveló una grave denuncia contra el ex atacante de River y Boca. "Yo no estoy divorciada. Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le moleste a quien le moleste. Vine a salvar a mi marido de las drogas y la prostitución. Lo voy a salvar como muchas otras veces en mi vida", destacó.

"Se están aprovechando de él por el problema que tiene, su adicción. Se están aprovechando de mi marido y del padre de mis hijos. Yo vine acá a ayudarlo. Si es inteligente se dejará ayudar. Otras veces se dejó ayudar", agregó Nannis, que le apuntó al actual entorno del ex jugador.

"Yo siempre lo apoyé, estuve al lado de él, fiel como una estúpida", aseguró Nannis, que acusó al padre de sus tres hijos (Alexander, Charlotte y Kevin) de ocultarle su dinero e ingresos. "Él hace negocios y no me dice nada. En mi vida me mostró un contrato. Por ejemplo, no sabía que había comprado cuatro departamentos. No sé donde están. Nunca me mostró nada. Yo nunca supe nada, nada", remarcó.

Luego, Nannis denunció los episodios violentos que sufrió por parte de su marido. "Varias veces fue violento conmigo. Una vez le dije que lo acompañaba a comer y él no me dejó. Apareció a las cuatro y media de la mañana. '¿Qué hora es? ¿Por qué venís a esta hora? Yo no me quedó acá como una imbécil', le dije. Él le pegaba a las paredes. Me decía que yo no era nadie, que él volvía a la hora que quería. Me fui a mi habitación, se me puso al lado y me dijo 'Hija de p…, te voy a matar'. Me tiró trompadas a la cara. Me quería romper la cara. Lo amenacé con llamar a la policía. '¿Qué me van a meter preso a mí? Soy amigo de (Daniel) Angelici, del dueño de la cárcel. Y tu cabeza va a rodar', me dijo. ¿Iba a hacer la denuncia después de todo eso que me dijo?", se preguntó.

La mediática mostró fotos de los golpes que sufrió en su rostro y relató otras situaciones de violencia. Incluso, reveló que perdió un embarazo por un empujón que Caniggia le dio. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto. Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó.

"Yo pasé a ser una molestia para él. Claro, si tenés un socio para irte de joda, obvio que tu mujer te va a molestar. ¿A un enfermo que le gusta?. Una p… drogadicta. No una mujer que respeta y no toma alcohol ni drogas", manifestó la mediática.

En otro tramo de la entrevista, Mariana le apuntó a Sofía Bonelli, la supuesta amante de Caniggia. "Ahora está en Brasil, con la prostituta y a mí no me manda plata ni para darle de comer a los perros. A sus hijos no les regaló ni un perfume para su cumpleaños. Y después le compra todo a una prostituta. Se está patinando la plata de la familia", subrayó.

La ex modelo reveló que por esos episodios, Alexander, el hijo mayor de la pareja, no tiene diálogo con su padre. "El llevó todo a esta situación, no yo", sentenció.

"¿Nunca pensaste en dejarlo?", le preguntó Susana, que en varias ocasiones le recomendó iniciar los trámites de divorcio. "Si me quedé fue porque lo quería mucho. Traté de preservar a mi familia. Él jamás hubiese hecho una carrera solo, sin su familia", aclaró Nannis, que luego mostró a las cámaras documentos de una internación de Caniggia en un centro de rehabilitación contra las drogas, años atrás. "Lo interné dos veces en Europa. Una vez se escapó", contó.

"Me tomé un avión para salvar al padre de mis hijos y para saber sobre mi patrimonio, el patrimonio de mi familia. Tiene un entorno muy malo que se está aprovechando de él", reiteró.

"Él tiene un problema de años y cada vez está peor", cerró. "Largalo. Esta situación me entristece mucho, tenés que irte de su lado. ¿Qué más querés que te haga?”, opinó Susana, sorprendida con las confesiones de Mariana Nannis, que finalizó insistiendo que su idea es internar a Caniggia por sus adicciones.