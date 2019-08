Un tribunal desestimó el archivo de la causa por abuso sexual contra un cantante

El juez Penal II de Villa Mercedes decidió no continuar investigando a Darío Alturria, ex Kameleba, denunciado por abusar de su hijo. Abogadas de la Secretaría de la Mujer lograron que una Cámara Penal le aceptara un recurso de apelación y ahora deberá expedirse el Superior Tribunal.

“Ahora en agosto estamos cumpliendo cuatro años del inicio de la causa. Fue un batallar, una lucha muy dura, hasta que los recursos también se empezaron a agotarse. Y cuando el juez Leandro Estrada archivó la causa solicité de manera urgente, ya casi sin recursos, la ayuda de la Secretaría de la Mujer, que me dio patrocinio jurídico y también psicológico para mi persona”, comentó esta mañana Marisol Mediavilla, ex pareja y madre del hijo del músico Darío Alturria, denunciado en 2015 por haber abusado del niño. En conferencia de prensa, la mamá de la víctima y la abogada Diana Bernal, ex fiscal de Cámara, celebraron el fallo de la Cámara del Crimen II de Villa Mercedes, que ordenó que la investigación se reabra y consideró que Estrada desestimó varias de las pruebas reunidas hasta ahora.

En la puerta de los tribunales puntanos, Mediavilla, Bernal y Adriana Bazzano, titular de la Secretaría #NiUnaMenos, confirmaron que los jueces Daniela Estrada, María Silvia del Castillo de Insúa y Aníbal Astudillo revocaron el archivo ordenado por Estrada en un fallo con fecha del 14 de agosto, “volviendo la causa a la etapa instrucción para continuar con la misma, además de receptar cada uno de los agravios que señalamos en esa oportunidad con la doctora María Elena Aparicio”, explicó Bernal ante los micrófonos.

Consultada por un periodista sobre si considera que hubo algún tipo de motivación oculta por parte de Estrada, Bernal fue tajante y dijo que nunca podría asegurar algo así. No osbtante, aclaró: “Estimo que ha habido una falta de apreciación efectiva de las probanzas que luego lo hace la Cámara. Por ejemplo: la Cámara señala perfectamente lo que nosotros habíamos señalado como agravio, punto por punto, en nuestro recurso de apelación, de que todo los psicólogos que intervinieron… son coincidentes en advertir signos de abuso que no pueden ser desestimados”.

Al momento de practicarse la primera y hasta ahora única entrevista en Cámara Gesell, la pequeña víctima, que actualmente tiene ocho años pero que habría sufrido los abusos entre los 4 y los 5 años, “no podía hablar porque tenía cuatro años, y no podía poner en palabras lo que estaba sufriendo. Eso puede lograrlo realmente después de que puede superar una serie de vallas psicológicas”, ahondó Bernal, y confirmó que el fallo de la Cámara del Crimen II ordenó realizar una nueva pericia de ese tipo.

“Ustedes saben perfectamente que hay casos de abuso que salen a la luz después de mucho tiempo y en personas adultas, que pueden poner en palabras lo que les sucedió siendo niños", argumentó la ex fiscal.

Enterados de la medida, los abogados de Alturria presentaron un recurso de casación y la causa le fue elevada al Superior Tribunal de Justicia, que deberá determinar si deja firme el fallo de la Cámara II o si, como consideró Estrada, la investigación es archivada nuevamente.

“¿Por qué se archivó la causa?, habría que preguntarle al juez Estrada. Yo tengo muchas suposiciones y lo únco que sé es que este fallo da una vuelta de tuerca muy abismal”. “Tengo muchos sentimientos encontrados porque fueron tres años y pico en los que las pruebas estuvieron ahí, sobre la mesa”, se quejó Mediavilla.