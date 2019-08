Continúan las protestas por los recortes en discapacidad

“Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale un sol de enero”, entonó la cantante “Yeka” Ramos frente a los alumnos del Centro de Día La Esperanza, este martes en Plaza Pringles. La canción “Todas las hojas son del viento” de Pescado Rabioso, la icónica banda liderada por Luis Alberto Spinetta, era el himno perfecto para el reclamo que sigue llevando adelante la institución, por los sucesivos recortes al sector de personas con discapacidad implementados por el gobierno nacional.

Fue la segunda vez que el centro de día utilizó un lugar público para manifestarse. Su principal dificultad pasa por los atrasos en los pagos de aranceles a la institución correspondientes a la cobertura de salud “Incluir Salud”. Pero también marcaron problemas para acceder a medicamentos, prótesis y servicios médicos.

Emilia Bertolino, trabajadora social de la institución, marcó que la última manifestación nacional del 30 de julio, que se replicó también en San Luis, tuvo buena repercusión. El centro recibió los aportes de Incluir Salud adeudados de marzo, lo que les sirvió para seguir brindando servicios. Pero aún deben desde abril en adelante. A su vez Nación se comprometió a realizar la actualización de los aranceles -que no se cambiaban desde octubre de 2017- en setiembre y noviembre y que recién se verían reflejados en febrero del año que viene.

Además de Ramos, que fue acompañada de Daniela Garro -ambas pertenecen al colectivo de Mujeres en la Música San Luis- la jornada fue musicalizada por Julián Manrique, cantante folclórico, una murga de la UNSL y Ángel, que tiró unas rimas al ritmo del trap. También había un castillo inflable para los más chicos. Además de alumnos y docentes del centro de la capital, que tiene 130 asistentes, también dijo presente el centro educativo terapéutico Ailen, de La Punta, que ayuda a 60 chicos de la localidad vecina.

“Estamos convencidos que la lucha por nuestros derechos es justa y lo vamos a hacer con alegría y unidos en un reclamo que corresponde más que nada a los chicos y chicas con discapacidad”, justificó Bertolino. A pesar que los aportes de Incluir Salud se comenzaron a destrabar, hay otros problemas que persisten.

“El recorte y ajuste lo vemos en diferentes accesos a servicios y derechos. Los chicos vienen teniendo problemas para acceder a la medicación y es cada vez menor el porcentaje de cobertura que tienen y a veces hasta nulo. Hay profesionales que ya no trabajan con la cobertura de salud Incluir, con justa razón, porque no les abonan o no les pagan lo que corresponde y con la provincialización del transporte, están condicionando que los chicos puedan acceder a un servicio que les corresponde”, enumeró. A ello se sumó la dificultad de quita de pensiones y el no pago de asignaciones familiares de chicos con discapacidad.

“Todos estos puntos forman parte de la gran embestida que vienen sufriendo las personas con discapacidad. Las familias, instituciones, el personal y transportistas que trabajamos hoy y para ellas, si no ponemos freno a esto, veremos la vulneración de sus derechos”, concluyó.

La convocatoria fue nacional, organizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en Ciudad de Buenos Aires se realizó en Plaza de Mayo. “Las personas con discapacidad atraviesan una realidad no vista desde el 2001: recorte de pensiones, falta de políticas públicas de inclusión laboral, social, sanitaria y educativa”, expresó el foro en un comunicado.