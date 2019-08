Boudou fue condenado a tres años por la causa de los autos con documentos flojos

El ex vicepresidente fue culpable por la adulteración de documentación de un automotor. No fijaron fecha para que vaya a prisión.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado hoy a tres años de prisión en suspenso por adulteración de documentación de un automotor y absuelto en la causa por la compra de 19 vehículos de alta gama durante su gestión en el Ministerio de Economía.

El veredicto fue leído esta tarde en los tribunales federales de Comodoro Py por Nicolas Toselli, presidente del Tribunal Oral Federal 8, mientras que los fundamentos se conocerán el 26 de septiembre a las 18.

El ex vicepresidente de Cristina Fernández y ex ministro de Economía fue condenado como cómplice primario del delito de “falsedad ideológica” por la inserción de datos falsos en los instrumentos públicos que fueron utilizados para lograr, en 2003, la transferencia irregular de un vehículo Honda modelo CRX del año 1992.

La mayoría del tribunal, compuesta por los jueces Toselli y Sabrina Namer, consideró que “se había direccionado el trámite de transferencia de titularidad de un automóvil marca Honda adquirido por Amado Boudou en el año 2003, hacia el registro Seccional 2, a cargo de Graciela Taboada Piñero, para lo cual se insertó un domicilio falsa en una fotocopia del DNI de Boudou”, indicaron fuentes judiciales.

Por este hecho, también fueron condenados a tres años de prisión en suspenso la jefa del Registro que intervino, Taboada Piñero; y el gestor Alberto Soto; mientras que resultaron absueltos la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín; y el gestor Rodolfo Basiami.

La tercera jueza que integró el tribunal, Gabriela López Iñíguez, consideró que “los extremos invocados por la acusación no habían sido probados durante el debate; particularmente en lo que se refiere a la existencia de un actuar previamente coordinado y con dolo por parte de los imputados Taboada, Boudou y Seguín”, por lo que correspondía su absolución.

En relación a la causa por las supuestas irregularidades en la compra de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía, el Tribunal consideró que se trató de una compra necesaria, que el dinero utilizado estaba dentro del presupuesto y que se acreditó que la compra se realizó a través de una subasta pública, indicaron fuentes judiciales.

En ese caso se investigaban supuestas irregularidades en la adquisición de tres automóviles Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive en 2009, a la concesionaria Guido Guidi.

En primera instancia, la investigación estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres quien había considerado que se trató de una subasta directa y no pública y que la concesionaria presentó pliegos de compra a la medida de las condiciones.

Además de Boudou fueron absueltos el ex secretario Legal y Técnico de Economía Benigno Alberto Vélez, el ex funcionario de esa cartera Álvaro Palencia Ruffino, el ex director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo, y a los titulares de la concesionaria de autos, Guido Guidi y Fernando Guidi.

El fiscal del juicio, Abel Córdoba, había pedido una pena unificada (por las dos causas) de 5 años de prisión, mientras que la defensa de Boudou había reclamado su absolución por los dos hechos.

El ex vicepresidente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza por la causa Ciccone, por la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, a través de un fallo que ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Antes de que se conociera el veredicto, y en el uso de sus “últimas palabras”, Boudou sostuvo que se montó un "show mediático" para "saquear" al Estado argentino, basado en el "uso del sistema judicial para perseguir" a dirigentes.

"Gracias a Dios y al pueblo argentino está terminando esto", afirmó el detenido ex vicepresidente, quien luego aseveró: "Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y endeudamiento”.

Télam