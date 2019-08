Hugo Arana sube a escena en San Luis con "Rotos de amor"

Cuatro hombres que cuentan y hacen catarsis sobre sus penurias en las relaciones afectivas componen "Rotos de amor", la obra teatral protagonizada por Osvaldo Laport, Hugo Arana, Víctor Laplace (a quien por razones de salud reemplazará Matías Scarvaci) y la participación especial de Pepe Soriano. Hoy a las 21:30 en la sala Hugo del Carril y mañana, a las 20, en el Hotel Epic de Villa Mercedes el cuarteto estará en la provincia.

Rotos de amor San Luis:

Hoy; 21:30

Sala Hugo del Carril Villa Mercedes

Mañana, 20:00

Sala del Hotel Epic

Entrada: 700 pesos



ETC habló con Hugo Arana, quien aseguró que la obra tiene un importante condimento de humor, además de reflexiones sobre el amor muy interesantes.

—¿Cómo los recibe el público del interior?

—Estamos haciendo una gira por todo el país. Estuvimos varias semanas en Córdoba, durante cuatro semanas hicimos localidades de esa provincia. Nos reciben muy bien. Parece tonto que uno hable bien de un espectáculo en el que está trabajando, pero realmente es una obra muy efectiva, está nutrida de humor, distiende, afloja, la risa lo vuelve permeable al espectador y tiene muchos momentos de reflexiones muy interesantes. Son cuatro hombres con sus problemáticas del amor, del amor de pareja. Por eso se llama Rotos de amor, por toda la lucha entre la ilusión, la frustración, el enojo.

—¿Crees que sorprende al espectador encontrarse con cuatro hombres que han sufrido un desamor?

—Yo siento que sí y es lo que nos devuelve el público, es un tema bastante singular, no muy tratado. Y tiene una condición también que es para destacar hoy en día: no tiene el más mínimo rasgo machista, todo lo contrario. Además tiene un condimento de misterio, yo pagaría por escuchar a cuatro mujeres hablando del amor, poder espiar de qué hablan, cuál es el conflicto, dónde están sus sueños y de qué manera lo hacen. Esto es lo que pasa con la obra, está muy bien escrita y es a corazón abierto, donde se pueden ver identifica dos. Está lleno de matices, cuatro hombres cada uno con su propia aventura.

—¿Cómo hacen para incluir el humor en estos temas?

—El tratamiento de la obra tiene mucho humor, las réplicas, los pensamientos a los que llegan, las conclusiones, las discusiones entre ellos, están cargadas de humor, de sátiras. Son cuatro tipos muy distintos. Es todo una aventura.

—¿Cómo fue ingresar al grupo, que ya estaba armado?

—Yo estaba haciendo "La ratonera" y Javier Faroni, el productor, antes de que termine me ofreció entrar en "Rotos de Amor" porque se iba Gustavo Garzón. La leí y me encantó. Fue toda una aventura porque tampoco tuvimos muchos ensayos. Pero hemos salido al frente.

—¿Qué expectativas tienen puntualmente con el público de San Luis?

—Las mismas que en todos lados. La devolución es muy buena, es una platea de pie, que celebra festeja, aplaude. Es un muy buen producto.

—¿Cómo te sentís como actor al hacer teatro?

—El teatro tiene el famoso desafío que es el aquí y el ahora. La única forma de formarse de un actor es en teatro, no creo que un actor se forme haciendo televisión, al contrario, un actor formado, cuando va a televisión, se tiene que cuidar, porque en cualquier momento se pone livianito, rapidito. En el teatro ensayamos tres meses, en la televisión no ensayamos. Tiene la ventaja del primer plano donde el mínimo matiz puede expresar m do, conservar la verosimilitud, la naturalidad a distancia. Es otro desafío, pero creo que es donde se forma el actor. Es la escuela.

—¿Cómo es el público de "Rotos de amor"?

—Cantidad de mujeres. Pero es en general eso, nosotros decimos que las mujeres son quienes abastecen el teatro.