La próxima semana se viene con frío y heladas

La mínima bajará a cero grados a partir del martes y una "Santa Rosa" atrasada se sentiría el miércoles.

La famosa tormenta de Santa Rosa se retrasará unos días. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional recién se prevén precipitaciones para el miércoles y jueves de la semana que viene en la provincia. Lo que sí vendrá es un marcado descenso de temperatura que comenzará hoy y seguirá por varios días.

“En cuanto a precipitaciones por el momento no se prevén, al menos hasta la mitad de la semana que viene. Recién a partir del final del miércoles y jueves van a empezar a desmejorar las condiciones del tiempo y ahí es el único período en que podría darse algo de inestabilidad y precipitaciones”, detalló Cindy Fernández, meteoróloga del servicio.

La columna de mercurio, por mientras, bajará y mucho. Para hoy y mañana se prevén mínimas que estarán entre los 5 y 8 grados y máximas entre los 18 y 20. “Ya tenemos un descenso de temperatura después de una semana con ambiente bastante cálido. Ingresó aire frío, rotó el viento al sur y cambió la masa de aire. Se mantendrá alrededor de esos valores, podría subir un poquito más, si el cielo se mantiene despejado o si hay algo de nubosidad pero 18 grados”, agregó.

El lunes el panorama sería el mismo, al menos hasta la tarde, ya que nuevamente bajará la temperatura unos grados más. “El lunes ingresará otro frente frío. El descenso será un poco más marcado. Y a partir del martes, se van a sentir temperaturas muy bajas en toda la región e incluso podría volver a haber heladas”, aseguró. Fernández aclaró que dependerá del lugar de la provincia, pero que las mínimas llegarán a los cero grados y las máximas no superarán los 10.

A partir del miércoles y jueves, el frío continuará acompañado de lluvias, aunque Fernández aclaró que no seguiría bajando. “Todavía es muy pronto para asegurarlo, pero debido a estas bajas temperaturas, que se van a estar dando junto a este período de precipitaciones el día miércoles, habría que ver si al menos en la sierra, hay chances de nevada”, adelanto.

La meteoróloga no pudo evitar una leve risa al ser consultada sobre la “Tormenta de Santa Rosa”. De distintos puntos del país consultan sobre si ocurrirá y este es un fenómeno característico de la zona central y el litoral del país e implica actividad eléctrica de por medio, por lo que una precipitación convencional no entra en la categoría. "Esta creencia se distribuyó en todo el país y no es esperable en todo el territorio. La Patagonia prácticamente no tiene actividad eléctrica. En las provincias del noroeste, de Catamarca hacía el norte, tampoco, porque es la estación seca de esas provincias", describió.

"Finaliza el invierno y comienza la primavera. En otoño e invierno en nuestro país no se dan condiciones favorables para que haya tormenta. Con el cambio de estación, la atmósfera comienza a acumular el calor para la formación de tormentas. Entonces le prestamos atención a esta tormenta porque es la primera después de meses sin hacerlo", justificó.

La fecha en que ocurre y la condición de gran lluvia también es dudosa. Tomando como referencia 130 años de registros solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -los más antiguos del país- en un 56 por ciento se dieron precipitaciones entre los 5 días previos, el 30 de agosto y los 5 días posteriores. Y en este caso solo en un 12 por ciento las precipitaciones superaron los 50 milímetros.