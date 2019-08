En 5 meses, ya entregaron 21 mil remedios gratuitos a jubilados

El programa funciona en nueve localidades. Afirman que la demanda creció mucho en las últimas semanas.

El programa de entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, que el gobierno provincial puso en marcha este año, mantiene una demanda sostenida. Entre fines de marzo y agosto, en los nueve Centros de Jubilados de otras tantas localidades, se retiraron 21 mil productos que elabora Laboratorios Puntanos.

Paola Blanco, integrante del laboratorio y coordinadora de la entrega de medicamentos en esos centros, informó que “en San Luis se entregaron 9.000 unidades, en Villa Mercedes otras 7.000 y en el resto de las localidades del interior como Quines, San Francisco, Luján, Unión, Buena Esperanza, Justo Daract y Merlo llegaron a 5.000”.

La farmacéutica valoró que “la cantidad de entregas subió mucho en los últimos dos meses y los que más se solicitan son los medicamentos para tratar la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Después los analgésicos, antialérgicos y jarabes para la tos que son típicos de esta época donde se destacan las afecciones respiratorias”.

Sobre la alta demanda que mantiene el programa, explicó que “el factor boca a boca que van haciendo los jubilados hizo que más gente se entere de que puede retirar gratis los medicamentos que más les recetan sus médicos de cabecera”. Y detalló que “cada fin de mes, cuando hacemos el recuento de las recetas, vemos que cada vez se suman más afiliados de PAMI a buscarlos, especialmente en estos dos meses la demanda fue mayor. Esto confirma que los remedios para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes ya no son entregados de manera gratuita en esa obra social y que además ha caído el poder adquisitivo de los abuelos, que ya no pueden comprarlos, aún cuando en las farmacias les hagan el descuento”.

También contó que “en algunos casos nos han dicho que en PAMI no se los autoriza ni siquiera con receta para poder acceder al descuento”. Otro dato que aportó la coordinadora fue que “ya tenemos un grupo de al menos 50 jubilados que todos los meses han venido a retirar la medicación que les recetan, con lo cual se ha logrado el objetivo de que las personas mayores con enfermedades crónicas puedan mantener su tratamiento de manera gratuita. Y lo más importante es que pueden retirar todos los que necesitan y no una parte”.

Además insistió en que “todos los días hacemos las entregas bajo receta, es decir que cada jubilado debe presentarla en el centro que le corresponde a su ciudad. Nosotros le damos el medicamento que se indica y luego de sacarle una fotocopia la archivamos. Eso lo hacemos porque si en esa misma prescripción se indica otro remedio que nosotros no lo tenemos en nuestro vademécum, el beneficiario igual lo puede adquirir en la farmacia con el descuento que corresponda, porque el original siempre queda en su poder”.

Blanco descartó que haya una fecha de finalización de este beneficio: “Muchas personas nos preguntaban si después de las elecciones iba a continuar la entrega de medicamentos y le aclaramos que esta es una decisión del Gobierno de la Provincia que no depende de las elecciones. Porque Laboratorios Puntanos sigue produciendo y entregando en término todos los remedios de manera normal y no hay ningún motivo para pensar que no seguirán las entregas”.

Asimismo reiteró que cada Centro de Jubilados Provincial, de las ocho localidades, tiene un representante de Laboratorios Puntanos disponible para hacer la entrega a cambio de la receta firmada por el médico y es para todos los jubilados, ya sean provinciales o nacionales.

El vademécum consta de 15 fármacos que están autorizados por el Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y son analgésicos, antibióticos, antiácidos, antivirales contra el virus de la influenza; antiespasmódicos para evitar cólicos hepáticos; hipoglucemiantes que sirven para bajar el nivel de azúcar en sangre; antihipertensivos para bajar la presión arterial; diuréticos, antialérgicos, un miorrelajante y otro para evitar accidentes cerebrovasculares.

Esta iniciativa comenzó por un pedido del Centro de Jubilados Provincial de San Luis al Gobierno, que accedió a la propuesta para que los productos de laboratorio provincial sean distribuidos a los adultos mayores debido al constante aumento que sufren por la inflación.