FutuRock busca la gran novela del año

Con un verdadero “premio de novela”, FutuRock lanzó desde su propia editorial un concurso literario que busca “la gran novela del año”, como lo define Julia Mengolini, periodista y creadora de la radio online, que se posiciona en el país como un nuevo medio de comunicación disruptivo. “Apostamos a la cultura en nuestro país en un momento decisivo, crítico, tenso, pero siempre con la esperanza de que el futuro será mejor porque lo vamos a construir entre todas y todos”, explicó. El concurso, que reparte 100 mil pesos en premio más la publicación de la obra, espera recibir textos de todos los puntos del país.

FutuRock se planteo el año pasado el desafío de crear su propia editorial, con el mismo concepto que tiene la radio: un modelo distinto de comunicación y de negocio que se sustenta de la contribución colectiva de miles de socios que sostienen la programación diaria y la posibilidad de encarar otros proyectos. Así, Ediciones Futurock publicó durante 2018 dos títulos, el primer fue "Lecturas feministas" de Gabriela Borrelli y luego los Bimbotiquines de la comediante Srta Bimbo. En la actualidad trabaja en las publicaciones de “Enojate hermana” de Malena Pichot y “Macrisis” de Alfredo Zaiat.

Las obras se presentarán únicamente en forma digital, en la plataforma www.futurock.fm/premio-novela2019 donde también están las bases y condiciones.

“El perfil de la editorial era más de textos tipo ensayos y realmente con los dos primeros tuvimos una venta excepcional de 13.000 ejemplares. Ahora queremos empezar a meternos en el mundo de la ficción y nos planteamos este concurso literario. En la actualidad hay solo un concurso de novelas y con el nuestro creemos que lo equiparamos tanto en la envergadura del premio, como en la calidad de su jurado”, consideró Mengolini. El jurado está integrado por tres referentes de la literatura actual del país: Mariana Enriquez, Juan Diego Incardona y Gabriela Cabezón Cámara.

Mengolini remarcó además que Ediciones Futurock abre otras reglas de mercado, más beneficiosas para los escritores en varios aspectos, primero porque no pasan por el circuito de distribución de las librerías, haciendo que los precios sean más accesibles y, a diferencia de las grandes editoriales, “los autores reciben un porcentaje del 50% sobre el precio de tapa, un hecho inédito en historia de la industria”.

El “Premio FutuRock Novela 2019” fue presentado a fines de julio y los postulantes pueden enviar sus textos hasta el 15 de septiembre. Pueden participar escritores sin límite de edad, residentes en Argentina o Uruguay. Las obras deben ser originales e inéditas, escritas en idioma español, que no hayan sido premiadas anteriormente y cuyo resultado no se encuentre pendiente de resolución en otros certámenes.

“Desde su lanzamiento nos ha generado grandes expectativas, el jurado que ya tiene una vasta experiencia, nos comenta que como está planteado el concurso no hay forma de que en diciembre no publiquemos una gran novela. Estamos seguros que vamos a recibir grandes textos, queremos que sea bien federal y llegue hasta el último rincón del país y particularmente a mí lo que más me entusiasma es que también podamos llegar a descubrir autores desconocidos”.