Proponen una bandera para la ciudad de San Luis

Por iniciativa de un ciudadano, el Concejo Deliberante deberá tratar el proyecto para que la ciudad de San Luis tenga su propia bandera. Su impulsor es Juan Roberto Bell, un contador jubilado que tiene 78 años, que vivió los últimos 35 en Río Cuarto y hace dos que se vino a San Luis. El hombre contó que “ahora la tomo a San Luis como mi ciudad porque llegué acá por problemas de salud y mi hijo que ya estaba radicado me trajo a vivir con él”. Sobre la iniciativa que presentó en la presidencia del Concejo dijo que “San Luis aunque tiene un escudo y un logo del Municipio, me parece que le está faltando una bandera. Esto se me ocurrió porque yo quiero identificarme con algo, entonces hagámosla”. Y enseguida explicó que “la idea es llamar a un concurso público para que participen todos los que quieran: pueden ser estudiantes de las escuelas o de la universidad y cualquier ciudadano que tenga ganas de presentar un boceto”.

Juan ya tiene experiencia en esto porque presentó la misma propuesta ante los concejales de la ciudad cordobesa de Río Cuarto y en el año 2005 aprobaron la creación de una que hasta hoy identifica al gigante del sur cordobés, incluso antes de que la tuviera la provincia mediterránea.

El jubilado contó que presentó el proyecto en el Concejo local en marzo de este año “pero se demoró por todos los trámites previos que había que hacer para que lo traten los concejales. El presidente, Juan Domingo Cabrera, me recibió en su despacho y le gustó mucho la idea”. A tal punto que en la sesión del jueves 18 de julio, el propio Cabrera lo invitó para que le contara a los ediles su idea: “La verdad es que tuve que trabajar bastante y yo no quería aparecer en público. Pero dije unas breves palabras y todos me prestaron atención. Estuvo bien para mí”.

El hombre explicó que “lo importante es que le dejemos algo a la sociedad y por eso creo que el símbolo de una bandera cumple con esa intención”. Pero no fue el único proyecto que le presentó a la presidencia del Concejo: “Aproveché para decirle que los jubilados fueron los que crearon esta ciudad y muchos de ellos ya casi no la conocen. Entonces le propuse que se implemente alguna forma para que ellos puedan hacer un recorrido con guías turísticos que les cuenten cómo fue creciendo y vean la evolución que tuvo en estos años. Además para que la gente se interese más por su ciudad”.

Aunque Juan aclaró que no presentará un modelo propio, se animó a decir qué símbolos debería llevar ese futuro estandarte: “Algo que represente a las industrias y la producción tendría que reflejarse. No me gustaría que nos pase como la Bandera Argentina que es celeste y blanca por los colores de la casa real española que reinaba en esa época”. También contó que “la idea original era tenerla lista para poder izarla el 25 de agosto, durante el festejo de la fundación de la ciudad, pero los trámites burocráticos han hecho que se retrase un poco”.

Cabrera informó que “el proyecto está en la Comisión de Cultura y esperamos que esta semana lo podamos llevar al recinto, aunque sea para tratarlo sobre tablas, porque todavía no se han reunido los concejales de esa comisión”. Además agregó que “he visitado varias ciudades en mi vida y he visto que muchas tienen su bandera y creo que sería una identificación para todos y que cuando nuestros chicos vayan a competir a otro lado la lleven como un distintivo propio”. Y sobre el futuro concurso dijo que “participarán todas la escuelas y el prototipo que se elija, además la escuela ganadora recibirá un premio especial”.