Formaron la Federación Sanluiseña de Montañismo

Distintos representantes de clubes de montañismo y senderismo de la provincia, fundaron la Federación Sanluiseña de Montañismo y Escalada Deportiva (FeSMED), que estará guiada por principios y valores como respetar la naturaleza y el cuidado de la misma, entre otros.

Por el momento son ocho asociaciones que formaron esta entidad y esperan que con los días más grupos puedan sumarse a esta iniciativa, que tiene la finalidad de que sea una herramienta de progreso y crecimiento para el montañismo argentino en su integridad.

La federación la integran clubes de San Luis, Villa Mercedes, Potrero de los Funes y de la zona del Valle de los Comechingones, que son grupos de montañismo consolidados en la provincia.

La FesMED considera que la actividad es una forma de actuar ante la vida, valorándola por sobre todas las cosas, con conocimiento de la existencia de riesgos y actuando guiados por los siguientes principios y valores: respetar la naturaleza y el cuidado de la misma, la idiosincrasia de los habitantes, sus creencias y cultura; respetar las reliquias fósiles y arqueológicas. También la vida propia y la de los demás con compromiso de colaboración en la mayor medida de lo posible; reconocer que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben actuar entre sí en el espíritu de hermandad; sostener la veracidad y certeza en la descripción de los logros y sucesos acontecidos en el ambiente de montaña; alcanzar la excelencia en el desarrollo de la actividad. Asimismo aspirar a la búsqueda permanente de la aventura como medio para el logro de la superación personal; y aseguran que como montañistas amateurs no los moviliza ningún fin de lucro.

"Concretamos formalmente el trabajo que venimos desarrollando juntos hace meses para fomento de nuestra actividad, protección de las sendas de uso histórico y del ambiente serrano", dijeron los representantes de los ocho clubes.

El integrante del Club Andino San Luis, Mauricio Bianchi, precisó que "este es el grupo inicial que fundó la entidad, pero estamos abierto a todos los clubes y asociaciones de montaña de la provincia que deseen sumarse y respeten los principios y valores del acta declarativa de la federación, que va en la misma línea de la ley provincial de fomento al montañismo".

Para el senderista, lo importante de la entidad es que la sociedad conozca lo positivo que tiene la actividad, que generalmente son buenas noticias porque se fomentan el desarrollo personal, el compañerismo y el contacto con la naturaleza. "Vamos a generar también cursos y talleres de diferentes temáticas que incluirán desde primeros auxilios hasta las técnicas para el desarrollo de la actividad, pasando por el conocimiento de la fauna y la flora de los sectores que se transitan", detalló.

"La Ley Provincial de Fomento del Montañismo lograda recientemente y que es única en el país, fue un paso que ahora se consolidará con el trabajo en los municipios para las ordenanzas locales y, además de la ya existente en la Villa de Merlo se está trabajando en forma avanzada en Potrero de los Funes y Carpintería y en las próximas semanas continuaremos en otros municipios de las Sierras de los Comechingones y de las Sierras Centrales”, manifestó.

La FesMED es la primera federación que se funda en San Luis, que aglutina a todos clubes y asociaciones de montañismo, y es la segunda a nivel nacional, porque la primera se formó en Córdoba hace siete años, llamada Federación Provincial de Montañismo. "Nosotros en cierta medida tomamos el esquema que tienes ellos, son las únicas dos federaciones provinciales que existen en el país. El montañismo no tiene una agrupación propia a nivel nacional pero existe una que está más relacionadas con las actividades de esquí. Algunos clubes de San Luis venimos trabajando para crear una federación regional con Mendoza, San Juan y La Rioja y quizá lo que hicimos acá lo potencie", señaló.

La entidad por el momento no tiene una comisión formal, solo unos representantes de cada club o asociación que trabajan colectivamente. "No quisimos armarla ahora porque queremos que se sumen más integrantes de otros grupos y que no lleguen cuando todo esté armado, para se sientan también que son fundantes en esta primera etapa", destacó.

Hasta el momento la federación están integrada por el Club Andino San Luis, Club Puntano de Escalada Deportiva, Grupo Puntano de Sierras y Montañas, Senderismo Potrero, Grupo de Montaña TanReloco, Grupo de Montaña San Luis, Grupo Mamut San Luis Trekking y Club de Montaña Andinautas.

Los que deseen adherirse a la FesMED o tener más información pueden escribir al correo electrónico fesmed@outlook.es o comunicarse a través de la web www.facebook.com/fesmedoficial.