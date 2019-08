Hallaron evidencias de dos fogones antiguos en Inti Huasi

La provincia contará, próximamente, con más elementos para recrear el pasado de los antiguos habitantes de la Gruta de Inti Huasi. A un mes del inicio de los trabajos de campo en el sitio prehistórico, el equipo de científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) confirmó que durante las excavaciones hallaron evidencias arqueológicas y de material carbonoso, que fueron despachadas hacia Estados Unidos para su análisis en el laboratorio Beta Analytic Testing, situado en Miami, Florida.

Tras realizar un total de doce excavaciones, los especialistas recolectaron muestras correspondientes a dos fogones con piezas óseas y líticas (rocas), que contienen además restos de carbón vegetal. Los resultados de los exámenes aportarían nuevos indicios sobre los primeros asentamientos humanos, que según las últimas investigaciones realizadas en la zona datan de hace 8 mil años.

El director del Departamento de Geología de la UNSL e integrante del equipo de investigación interdisciplinario que interviene en Inti Huasi, Guillermo Ojeda, dijo que los resultados de los análisis estarían disponibles en aproximadamente una semana, mientras que el informe final con las conclusiones de la investigación, será entregado al Ejecutivo provincial el 25 de agosto, en coincidencia con el aniversario de San Luis.

"El material carbonoso está asociado a fogatas, lo que nos va a permitir determinar su edad a través de técnicas isotópicas de carbono 14", explicó Ojeda, quien agregó que decidieron encargar el análisis en Estados Unidos, debido a que cuentan con tecnología que requiere menor cantidad de muestra, solo un gramo, mientras que el método tradicional que emplean los laboratorios argentinos demandan mínimo un kilo de evidencia.

"Hasta el momento, los informes arqueológicos indican que no se hallaron elementos valiosos, pero tenemos esperanzas en otras evidencias. Igualmente, no sería prudente dar una opinión hasta no tener los resultados definitivos", explicó el geólogo de la UNSL.

El acuerdo firmado a fines de marzo entre el Gobierno de la Provincia y la UNSL (Ver "Acuerdo científico..."), proyecta la conformación de un "centro de interpretación" que combinará la investigación científica, el turismo y la cultura, con una política de preservación y resguardo de Inti Huasi, que conforma el patrimonio histórico puntano.

"La idea es un espacio al que se podrá acceder en condiciones determinadas por un protocolo y a distintos niveles, principalmente para gente que hace investigación. También va a integrar a las actividades educativas, turísticas y culturales, siempre bajo conservación para que el patrimonio, que es de la provincia, quedé acá", indicó Ojeda.

Según explicó la jefa del Subprograma Patrimonio Histórico y Cultural de San Luis, Patricia Perkman, los investigadores también trabajan en la detección de pinturas rupestres erosionadas e imperceptibles para el ojo humano, que podrán ser reproducidas a través de dispositivo digitales.