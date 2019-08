Patín artístico: San Luis sacó 123 pasajes para el Nacional

Empiezan a llegar niñas, adolescentes y jóvenes cargadas con bolsos o mochilas al polideportivo del Colegio Nº 7 “General Manuel Belgrano”, ubicado en la calle Aristóbulo del Valle de la capital puntana. Dejan las camperas y los bultos en la tribuna. Sacan los patines y comienzan a rolar. Es otra ardua tarde de entrenamiento, que dará sus frutos. Entre las deportistas están Valentina Ampuero, Martina Muñoz, Candela Mayorga, Micaela Lucero y Emilia Denicia. Todas compitieron y sacaron pasaje para la instancia Nacional en el torneo Regional.

Chubut y La Rioja serán las provincias anfitrionas de los torneos nacionales de patín en setiembre y octubre. En Puerto Madryn, desde el 7 hasta el 14 de setiembre, estará en juego la Copa Roberto Rodríguez; mientras que en el Superdomo de la capital riojana, entre el 6 y el 13 de octubre, será la competencia por la Copa Ernesto González Molina. Ambos torneos tendrán representantes de San Luis. Viajarán 123 patinadoras de todo el territorio puntano que sacaron boleto en Catamarca.

Por tercera vez consecutiva, San Luis fue campeón del torneo Regional Cuyano que este año tuvo como sede a la capital catamarqueña, a San Juan en el 2018 y a Mendoza en el 2017. Las tres provincias de Cuyo, más Catamarca disputaron el título de la región. “Nos presentamos con 123 participantes, sumamos 614 puntos y fuimos campeones. Aunque Mendoza tuvo 214 representantes alcanzó 564 puntos. Ganamos nosotros porque todas nuestras patinadoras salieron dentro de los diez primeros puestos”, contó Viviana Gil, la presidente de la Federación Sanluiseña de Patín Artístico (FESPA). Y detalló que la delegación de la provincia llevó a tres varones a rolar.

“Tenemos clasificados de toda la provincia al Nacional. Tilisarao, Villa Mercedes, San Luis, técnicos de La Toma, Villa de Merlo, mucha gente del interior. Hay escuelas de patín que no fueron por una cuestión económica. Era un viaje muy caro, la federación aporta pero los chicos tienen que viajan con algún padre y ahí se complica un poco”, detalló la presidenta.

Pasión sobre cuatro ruedas

Valentina tiene 14 años y es parte del Club San Martín. “En Catamarca participé en la categoría C1 y quedé campeona en escuela y también en libre. Hace nueve años que patino. Esto ya es una pasión para mí”, dice, sonriente y sin pestañar. Martina, de 14 años, practica en el Club UPSAL y es otra que se colgó medallas con el número uno en ambos estilos. Candela (8) y Micaela (11) son compañeras en el Club Pringles. Cande patina desde que tiene 3 años. En el Regional salió campeona en escuela y en estilo libre. Mientras que Mica obtuvo el segundo puesto en escuela y el quinto en libre. Emilia es del Club SAIANI: “Yo quedé tercera en libre y décima en escuela. Hace dos años que patino. Antes bailé folclore, jugué al fútbol. No sé qué me gusta del patín, pero es algo que me encanta”.

—¿Cuántos clubes hay inscriptos en FESPA?

—Viviana Gil: Actualmente en la federación hay más de 600 patinadores y 19 clubes. Pronto se va a volver a incorporar Naschel y tenemos la esperanza de que San Francisco, que ha armado una escuela muy linda, pueda sumarse el año que viene. También he recibido un llamado de una chica que está armando una escuela de patín en Quines. Competía en una liga en la zona de Villa Dolores y ahora se va a sumar.

—¿Cómo están para el Nacional?

—Estamos muy bien. Mendoza tiene patín artístico desde mucho antes que nosotros, han tenido campeones del mundo, sudamericanos, representantes en los nacionales de danza. San Luis empezó a crecer mucho en el 2016, a asistir a todas las clínicas, los técnicos comenzaron a preocuparse más por leer para crecer. Por eso a nivel rolar, los nuestros están espectaculares. Y lo demostramos al ganar el Regional, así que imagino que para el Nacional las nenas van a estar muy bien. Con que queden entre las 10 mejores sería muy feliz. Porque son 27 federaciones.

La federación sanluiseña ganó el Nacional de Patín en 2018

San Luis fue sede de la copa Roberto Rodríguez el año pasado, uno de los torneos nacionales más importantes. Por primera vez en la historia ganó el primer puesto por equipos y destronó a la Federación Porteña que llevaba diez años invicta. En simultáneo, se disputó la copa Roberto Tagliabué para personas discapacitadas. En este caso Córdoba fue campeona.

La delegación puntana consiguió 238 puntos, la siguió San Juan con 216 y después la Porteña con 198 unidades. Cuarta fue Córdoba y quinta, la liga de patinadores bonaerenses. Más de 1.500 competidores de 27 delegaciones provenientes de todo el país compitieron durante una semana en el polideportivo Ave Fénix.

Un año antes, en el 2017, San Luis quedó en segundo lugar durante la competencia en Termas de Río Hondo.