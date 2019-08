La tasa de lactancia materna en San Luis supera la media nacional

Tomar la teta o amamantar. No importa la denominación, lo que importa es que los recién nacidos ingieran leche materna en sus primeros meses de vida. Es por eso que del 1º al 7 de agosto se realizaron actividades (Ver "Una semana...") para concientizar sobre la importancia de esta práctica y los requerimientos para que se dé en las mejores condiciones tanto para la madre como para el hijo. El Gobierno de la Provincia aseguró que un 70 por ciento de los bebés que nacen en San Luis toman leche del pecho de sus madres hasta el sexto mes, un número que está por encima de la media nacional.

El gobierno provincial y la Maternidad generan nuevos espacios para que las madres puedan dar la teta. Además usan medios para la conservación de la leche a través del congelamiento del alimento.

Nutricionalmente está comprobado que no hay alimento que reemplace a la leche que la madre le da a sus hijos en los primeros meses de vida. La jefa de Programa Maternidad e Infancia, Rosa Dávila, explicó a El Diario de la República sobre los datos que tienen sobre lactancia. "Cada año a nivel local y también en el país se hacen encuestas. En 2019 las cifras en San Luis superaron el promedio nacional y alcanzamos el 70 por ciento de madres que dan la teta a sus recién nacidos en los primeros seis meses de manera exclusiva", aseguró. El porcentaje a nivel nacional no es muy alentador, ya que solo cuatro de cada diez niños (42%) reciben leche materna hasta los seis meses.

Los especialistas sostienen que hasta los dos años es importante la lactancia, aunque no como alimento exclusivo si no ya como complemento. En referencia a porqué las madres no llegan a amamantar a sus hijos, Dávila aseguró: "Existen variados motivos que no solo tienen que ver con la madre si no también con el entorno. En algunos casos no tiene leche o la cantidad no es suficiente. También es importante que la mujer pueda estar descansada, tranquila y bien alimentada para que no afecte a la producción de las mamas. En otros casos, no existe la insistencia necesaria para que el bebé se prenda y estimule el pezón", analizó.

En la Maternidad Provincial dictan diferentes capacitaciones para que las madres y su entorno conozcan de la importancia de la contención en un momento significativo como es el nacimiento y los primeros meses de vida de un bebé.

"En el sector público se trabaja todo el año para promover la lactancia materna en todos los niveles de atención. Además desde el área de Maternidad e Infancia realizamos actividades para promover la política del amamantamiento", informó la especialista quien destacó que un bebé que recibe la leche de su mamá está protegido de varias enfermedades.

Una semana llena de actividades

Para fomentar el amamantamiento se organizaron encuentros del 1º al 7 de agosto para que toda la familia participara y conociera la importancia nutricional de la leche materna.

El jueves y viernes de la semana pasada se realizó la tercera Jornada Multidisciplinar Provincial de Lactancia destinada a profesionales de la salud de San Luis. El encuentro fue en la sala Berta Vidal de Battini y fue otra de las propuestas que se presentan durante todo el año para fomentar la lactancia.

La iniciativa en la ciudad de La Punta fue del hospital "María Julia Becker", que en esta semana inauguró el quinto espacio de lactancia materna de la ciudad en la plaza Elun. Es el primero al aire libre, que cuenta con un mural alusivo.

De los lugares restantes, la directora del hospital, Daniela Escudero, contó: "El primero fue en una heladería. Allí colocamos un sillón, un perchero y un dispenser de agua para la comodidad de las madres. El segundo lo dispusimos en el hospital y otro en la comisaría. La escuela "Esther Guevara" también tiene el suyo. Todos con carteles que contienen el lema, "abriendo espacios hacía una lactancia feliz". Ahora planeamos abrir uno en la sede de los bomberos y otro en el Concejo Deliberante", señaló.

En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) ayer se inauguró un "espacio amigable" para la lactancia materna.