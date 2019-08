El equipo de esgrima sumó una medalla de plata

El equipo masculino de espada sumó hoy la 21ra. medalla de plata para Argentina en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tras perder ante Cuba 45-33 en la final de la especialidad de esgrima.

"Obviamente perder no está bueno nunca, pero el resultado es excelente para nosotros. Hace mucho que un equipo no llegaba a la final. No tanto ahora, pero con el correr de los días vamos a caer un poquito más en lo que logramos", afirmó José Domínguez a TyC Sports.

Jesús Lugones, otro de los integrantes junto a Alessandro Taccani y Santiago Luchetti, no dudo en calificar el desempeño como "una actuación histórica", que le permitió a la delegación argentina acumular la cuarta medalla en esgrima.

Previamente, Pascual Di Tella ganó plata en sable individual masculino; su hermana Clara Isabel, bronce (espada individual femenino) y Belén Pérez Maurice, también plata en sable individual femenino.