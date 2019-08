La Justicia riojana absolvió a César Milani y ordenó su liberación

El ex jefe del Ejercito era investigado su presunta participación en dos casos de delitos de lesa humanidad

Este viernes, el ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto en la causa en la que se investigaba su presunta participación en dos casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja y el Tribunal ordenó su "inmediata libertad".

Así lo resolvió el Tribunal Oral de La Rioja, integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl, en la causa que investigó los secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja. Por mayoría, con la firma de los jueces Falcucci y Díaz Gavier, el ex jefe del Ejército durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner fue absuelto de los cargos de "privación ilegítima de la libertad agravada en carácter de autor y allanamiento ilegal" correspondientes al caso de Pedro Olivera.

En cambio, el tribunal decidió "por unanimidad" absolverlo también del delito de "imposición de tormentos agravados como partícipe necesario" con respecto a los dos hechos (es decir, a Pedro y Ramón Olivera) y de presunta "asociación ilícita en calidad de miembro", en lo que respecta al segundo caso. Los fundamentos del fallo se darán a conocer en una próxima audiencia que se llevará a cabo el 9 de septiembre, informaron los miembros del tribunal.

Milani se presentó a la audiencia con uniforme militar y, en su alegato final, denunció que el proceso judicial fue "producto de una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del Ejército" y reafirmó su "absoluta inocencia" frente a los delitos que le imputaron. "A pesar de todas las difamaciones, calumnias, injurias, de la injusta detención y proceso, el ataque sistemático de los poderes fácticos, estoy de pie, no me van a quebrar", sostuvo el ex jefe del Ejército ante los jueces.

Y agregó: "Con mi injusta y arbitraria detención y las falsas acusaciones que vengo sufriendo hace seis años, más que hacerme un daño a mí, se le ha infligido un castigo al Ejército argentino, privándolo de la posibilidad de una reconciliación definitiva con el pueblo del que se nutre".

En su alegato, el militar también señaló: "Siento que con las acusaciones, calumnias e injurias hacia mí y las convicciones nacionalistas que represento, seguido de mi privación de la libertad y el sometimiento de este proceso, se ha pretendido ahogar, quizás, el último gran intento de lograr un Ejército defendiendo los grandes proyectos nacionales y populares, como lo soñaron nuestros verdaderos héroes, nuestros caudillos federales y nuestros grandes líderes populares como el general (Juan Domingo) Perón", se quejó el uniformado.



Télam